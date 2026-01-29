Atresmedia anuncia su oferta especial sobre el franquismo en la programación de La Sexta este viernes

Después de que hace unos meses, 'La Sexta Noticias' desmontara cinco mitos sobre el franquismo a raíz de que se supiera que según el CIS casi un 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años piensen que con el franquismo se vivía muy bien; ahora es 'La Sexta Columna' la que le dedicará un programa este viernes a este asunto.

Parafraseando a las palabras de Carlos Arias Navarro anunciando a los españoles que Franco había muerto, este reportaje especial de 'La Sexta Columna' llevará por nombre 'Españoles, Franco ha vuelto' y formará parte de su bloque de 'Columnas de la historia'.

Un tercio de los jóvenes entre 18 y 20 años creen que el franquismo estuvo bien. Entre el resto de la población, a 1 de cada 5 les gusta el dictador. Por ello, desde La Sexta se preguntan si Franco ha vuelto para que haya este fanatismo y exaltación ahora de uno de los momentos más repugnantes de nuestra historia.

Una exaltación derivada fundamentalmente de todos los bulos que difunde la extrema derecha en redes sociales y que llegan a los jóvenes. Leyendas muy extendidas que nacieron durante la dictadura y sobrevivieron a la Transición. ¿Fue mérito de Franco la construcción de pantanos en España? ¿Cómo se llevó realmente a cabo aquel proyecto tan aplaudido décadas después? A estas preguntas responderá La Sexta este viernes en 'La Sexta Columna' a partir de las 21:30 horas.

Así será el reportaje de 'La Sexta Columna' sobre el franquismo

'Columnas de la historia' desmonta algunos de los mitos en torno al dictador que lograron consolidarse en la democracia y que hoy abrazan los jóvenes ante un futuro plagado de incertidumbre. ¿Era España más próspera y sus calles más seguras? ¿Se inventó Franco la Seguridad Social? ¿Realmente el régimen no cobraba impuestos?

Una forma autoritaria de entender la política, la sociedad y la convivencia resucita hoy entre quienes tienen el futuro de España en sus manos. Se normalizan los discursos que blanquean la dictadura y se desprecian los valores que la enterraron.

Junto a la voz de historiadores que llevan años indagando en las verdades que el franquismo se esforzó en ocultar, laSexta Columna entrevista al director de un periódico vigilado por la censura, a un entonces joven torero que la dictadura vendió como ejemplo de éxito y a un policía que recorrió las peligrosas calles de dos capitales sin apenas inmigrantes, pero asoladas por la delincuencia. ¿Por qué tanta gente piensa hoy que durante el franquismo no hubo corrupción, si fue el lubricante que permitió funcionar a la dictadura?

Quien la hacía... ¿la pagaba? O, como se escucha aún hoy muy frecuentemente, ¿con Franco vivíamos mejor?