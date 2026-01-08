Antonio Canales, de ser despedido de 'Sálvame' en directo a regresar a Telecinco con 'GH DÚO 4'

Telecinco tiene todas sus esperanzas puestas en la cuarta edición de 'GH Dúo'. Con su estreno este jueves, la cadena espera reflotar sus bajas audiencias. Uno de sus mayores batacazos este 2025, ha sido precisamente 'GH 20', por lo que Mediaset está poniendo toda la carne en el asador para que no pase lo mismo con el reality de parejas.

Es evidente que un buen casting es fundamental en todo programa de entretenimiento. Y Telecinco lo sabe. Por ello, ha anunciado a cuentagotas a los concursantes que formarán parte de esta nueva edición de 'GH Dúo'. Hasta el momento había 8 participantes oficializados. Entre ellos, Carmen Borrego, Belén Rodríguez, Anita Williams, toda una experta en esto de los realities, o Raquel Salazar, quien protagonizó una fuerte bronca en el pasado con Jorge Javier Vázquez, presentador.

A ellas se suma Antonio Canales, bailaor y exconcursante de 'Supervivientes 2021'. Aunque fue el primer expulsado de su edición, pronto fichó como colaborador de 'Sálvame'. Sin embargo, su experiencia como tertuliano no acabó de la mejor manera. Todo lo contrario.

Tres meses después de su debut, se le comunicó su despido fulminante en directo. Lo que él aprovecho para, antes de abandonar su silla en el programa, arremeter contra el formato, la productora (La Fábrica de la Tele) e incluso contra Mediaset por "cansar" a los espectadores con sus repetitivos contenidos. Eso fue en agosto de 2021. Ahora, cuatro años y medio después, el bailaor regresa a un programa de Telecinco; en 'GH DÚO' espera correr mejor suerte que en el reality de supervivencia.

Antonio Canales, muy ilusionado con su fichaje por 'GH Dúo'

Antonio Canales se muestra muy ilusionado de ser concursante de 'GH Dúo'. "Tengo muchos premios, pero me falta uno, ganar 'Gran Hermano'", reconoce el artista entre palmas, en su vídeo de presentación. Por el momento se desconoce quién será su pareja en el formato.

Antonio Canales, tercer concursante oficial de la nueva edición de GH★☆DÚO. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/K1hinF2Bkk — Mediaset España (@mediasetcom) December 29, 2025

Fue el 18 de agosto de 2021 cuando 'Sálvame' comunicó en directo a Antonio Canales su despido del programa. "En 'Sálvame' exigimos a nuestros colaboradores que den el cien por cien y, por eso, no podemos permitirnos tener en plantilla a colaboradores que no aporten nada", anunciaba uno de los vídeos con los que se fue cebando el despido, que se a anunció a lo largo de la tarde.

Cuando finalmente se hizo oficial la no renovación del contrato del bailaor, el programa y la productora alegaron lo siguiente: "De 82 días de contrato, Antonio solo ha acudido a trabajar 13. Y, a pesar de la duración de cinco horas del programa, suele intervenir una media de cuatro minutos". Canales, molesto con las formas que habían empleado para anunciarle su despido, cargó duramente en directo contra el programa, destacando la mala época que estaba pasando 'Sálvame' en audiencias: "No estamos en época de buenas audiencias para el programa. Las estadísticas de Mediaset dejan mucho que desear".

Además, el ahora concursante de 'GH Dúo' daba una serie de consejos a los directivos: "Lo que no hay que hacer es un programa aburrido como el que estamos haciendo últimamente. Hay que reinventarse, hay que escuchar a la audiencia para no agotarla. Los directores deben empezar a darle al público alegría y no mirarse el ombligo. Cuando baja la audiencia y la gente hace zapping es porque algo no estaremos haciendo muy bien", sentenció.