Albert Barniol, meteorólogo de TVE, alerta del temporal de nieve y lluvias el fin de semana y dónde afectará

Tras unos días tranquilos en lo meteorológico se avecina un nuevo temporal de viento, frío, lluvia y nieve que va a afectar a buena parte de España a partir de este fin de semana. Este viernes, Albert Barniol, meteorólogo de TVE y uno de los presentadores de 'El Tiempo' ha dado la última hora.

"Hola buenas tardes, tiempo invernal durante este fin de semana. Atención a las nevadas en Pirineos y a las lluvias abundantes en áreas del Mediterráneo. De hecho en las últimas horas ya hemos tenido precipitaciones afectando a zonas de Andalucía y chubascos abundantes en Galicia con datos que superan los 40 litros por metro cuadrado en la provincia de Cádiz", empezaba señalando.

Asimismo, Albert Barniol ha alertado de un tiempo inestable durante las próximas horas con posibles nevadas en el entorno del sistema central en Ávila, la Comunidad de Madrid, Segovia y también en Pirineos y a última hora en el sistema ibérico. "Es una borrasca que nos va afectar durante el fin de semana con precipitaciones abundantes en el Mediterráneo y nevadas copiosas en el Pirineo", seguía diciendo.

En ese sentido, Albert Barniol recogía los avisos amarillos de la AEMET con nevadas de 5-10 cm en el Pirineo Catalán y en el sistema ibérico así como de lluvias en la Comunidad Valenciana y Baleares. "Insistimos en las lluvias abundantes en Cataluña y Baleares y nevadas muy copiosas en zonas de Pirineos con cotas de 1000 a 1200 metros y lluvias también en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha con nevadas en zonas del sistema central y por la tarde con chubascos en Galicia y nieblas", destacaba el meteorólogo.

Con respecto a las temperaturas para este sábado, el presentador de TVE informaba de que "se mantienen bajas con heladas a primera hora y máximas que apenas superan los 8-10 grados". Y para el domingo, también avanzaba algunas nevadas y lluvias en Aragón, Baleares, Cataluña e incluso en las islas Canarias.

"Va a ser un fin de semana plenamente invernal con temperaturas bajas y un ambiente frío en prácticamente toda España", concluía Albert Barniol. Un pronóstico que después también replicaba Andrés Gómez en 'Directo al grano'.