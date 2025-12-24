Xavi Lock, Curro en 'La Promesa', nos advierte de un gran giro de guion en la nueva temporada con su catarsis

En una entrevista a El Televisero con motivo del inicio de la nueva temporada de 'La Promesa', Xavi Lock, el actor que da vida a Curro, nos reveló las líneas maestras de su personaje de cara a las próximas semanas, marcadas por el intento de suicidio de Ángela, su gran amor.

Aunque finalmente no muere, este hecho golpea a Curro y transforma su personalidad y su carácter de una forma extrema. Cegado por el dolor y por la ira a partes iguales, Curro mutará en una persona totalmente enajenada capaz de cualquier cosa para proteger a Ángela, a la que tiene en una cabaña, y con la intención de ponerlo todo "patas arriba".

Preguntado por cómo va a cambiar el personaje y si se va a forjar una nueva personalidad tras los palos que le ha dado el destino recientemente, Xavi Lock lanza una advertencia muy clara a los espectadores. "Lo ocurrido con Ángela y toda su situación le va a hacer tener muchas dudas y se va a ir a una cabaña", empieza avanzando el intérprete.

Lo cierto es que Curro desaparece de La Promesa y no piensa volver. Así, el joven decide dejar su labor de lacayo y trasladarse al bosque con Ángela, alejados de palacio. Ese será el epicentro de la catarsis que experimentará el personaje, mucho más hosco, huraño e intratable.

"Va a estar bastante enajenado y todo el mundo va a intentar que sea el Curro de antes, pero él ya no quiere volver atrás. Entonces, él afrontará esta temporada con la intención de poner todo patas arriba. Y se va a ver a un Curro muy loquito. Lo vimos en el capítulo especial con Lorenzo y en la cabaña se va a ver otra vez", avisa Xavi Lock en declaraciones a este portal. Es el resultado de su hartazgo por que siempre abusen de él.

De ahí que vayamos a presenciar una escena jamás imaginada: Curro encañonando a Manuel. ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Y qué consecuencias va a tener ese hecho en el devenir de la serie? "Que Curro acabe apuntando y disparando a Manuel tiene unas consecuencias porque todo lo que se hace tiene una repercusión. Y en este caso, Curro está tan al límite que ya le da igual todo", explica el actor.

Y en la lucha que va a emprender Curro a partir de ahora, "la intención será reclamar su lugar, el lugar que él cree que le corresponde", puntualiza también Josep Cister Rubio, el creador de 'La Promesa'. "Quiere dejar de sufrir esos abusos y humillaciones y reclamar lo que a él le pertenece y poner las cosas claras tanto a Lorenzo como a Leocadia", añade Xavi Lock, deslizando su cruzada con los dos enemigos a batir.