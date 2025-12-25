'La Promesa', avance del próximo capítulo, que sufre un parón por Navidad y desaparece de la parrilla de TVE

Este miércoles, ha arrancado la quinta temporada de'La Promesa' con un salto temporal. Ha pasado un tiempo y el palacio se ve muy diferente. La familia Luján ha sufrido un duro golpe con el intento de suicidio de Ángela. La melancolía inunda cada rincón del palacio tras lo sucedido. Ángela no se presentó al enlace. Curro encontró a la joven en el suelo de su habitación tras haber acabado con todo el bote de la medicación.

Por su parte, Curro ya no es lacayo de La Promesa y da un cambio radical a su vida instalándose en una cabaña. También su personalidad será muy diferente después de todos los palos que le ha asestado el destino recientemente: Jana, Eugenia y ahora lo de Ángela, su gran amor.

Sin embargo y contra todo pronóstico, Ángela no está muerta. Finalmente, sobrevivió a su intento de envenenamiento y todo quedó en un susto. Ahora convive con Curro en la cabaña. Eso sí, el joven se convierte en una persona completamente enajenada. Cegado por el dolor, es capaz de todo. Su estado da lugar a un violento enfrentamiento con Pía o su hermano Manuel cuando acude en su búsqueda.

Margarita, tras descubrir lo ocurrido, no duda en regresar al palacio y apoyar tanto a su hija como a todos los Luján. El enfrentamiento de Margarita y Leocadia no tarda en llegar. A pesar de la petición de Alonso, la madre de Martina se niega hospedarse bajo el mismo techo que la señora de Figueroa. La odia.

Manuel descubre algo muy importante relacionado con la madre de Ángela: ella lo orquestó todo para que el duque de Carvajal y Cifuentes tuviera acceso a las mejoras que realizaban en el hangar. De esta forma, compraba la empresa de don Luis y podía sacar beneficio de ello. Y no se quedará de brazos cruzados: Manuel va a declarar la guerra a Leocadia.

Martina y Adriano siguen sin hablar del beso que se dieron. Sin embargo, esta comenta con Jacobo, que todavía sigue siendo su prometido, que su madre no ve con buenos ojos la relación que tiene con Leocadia.

En la zona de servicio, la situación es insostenible. María Fernández continúa ocultando su embarazo, pero… ¿por cuánto tiempo? La tensión no para de crecer por la falta de personal. Ante las protestas, Teresa lo aborda con Cristóbal. Lo cierto es que Villamil, últimamente solo recibe quejas por parte de sus compañeras.

La relación de Teresa con Vera se rompe definitivamente y en el caso de Simona y Candela también se resiente. Lope es la causa. Cristóbal aconseja al ama de llaves contar a sus compañeros la verdad de lo que pasó. Sin embargo, ella se niega a hacerlo. ¿De qué verdad están hablando? ¿Y dónde está Lope? Lo cierto es que se ha marchado para siempre y no continuará en La Promesa.

*El jueves 25 de diciembre no se emitirá La Promesa por el festivo de Navidad.

Avance de 'La Promesa', capítulo 743 del viernes 26 de diciembre

Martina sigue evitando a Adriano y le propone turnarse para estar con los niños. También le pide que no revuelva en lo sucedido: él es el marido de su prima y ella está comprometida con Jacobo. Teresa intenta que se contrate más personal. ¿Lo conseguirá? Pía propone a María Fernández que convenza al mayordomo para que Carlo sea el nuevo lacayo.

Cristóbal manda a Vera a limpiar las ventanas del torreón, una tarea injusta y peligrosa para una sola doncella. Toño está preocupado porque cree que el tío de Enora jamás lo aceptará como su pareja. Candela y Simona le animan a hablar con ella.

Alonso, una vez más, pide a Leocadia que lime asperezas con Margarita, pero ella se niega categóricamente. Manuel está fastidiado porque don Lisandro se sigue lucrando de su negocio y Enora se compromete a buscar una solución. ¿La encontrará?