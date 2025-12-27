'La Promesa', avance capítulo del lunes 29 de diciembre: El golpe de Manuel a Leocadia y el disparo de Curro

Martina sigue evitando a Adriano y le propone turnarse para estar con los niños. También le pide que no revuelva en lo sucedido: él es el marido de su prima y ella está comprometida con Jacobo. Teresa intenta que se contrate a más personal, pero no lo consigue. Pía propone a María Fernández que convenza al mayordomo para que Carlo sea el nuevo lacayo de La Promesa tras el adiós de Lope.

Cristóbal manda a Vera a limpiar las ventanas del torreón, una tarea injusta y peligrosa para una sola doncella. Toño está preocupado porque cree que el tío de Enora jamás lo aceptará como su pareja al ser un noble. Candela y Simona le animan a hablar con ella.

Alonso, una vez más, pide a Leocadia que lime asperezas con Margarita, pero ella se niega categóricamente. Manuel está fastidiado porque don Lisandro se sigue lucrando de su negocio por una jugarreta de Leocadia, y Enora se compromete a buscar una solución. ¿La encontrará? La respuesta es sí.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del lunes 29 de diciembre

Enora entrega a Manuel un documento clave con el que puede asestar la primera gran estocada a Leocadia de Figueroa, que se convierte en su enemiga a batir en esta quinta temporada de 'La Promesa'. Toño y Manuel maquinan cómo dar ese primer golpe, pero el heredero de Luján tiene claro que Leocadia manipulará a su padre, a quien tiene comiendo de su mano. El hijo de Simona cree que hay que prevenirle de lo que piensan hacer.

Pía Adarre protagoniza un fuerte enfrentamiento con Leocadia por defender a Curro. La señora no consiente que defienda al «bastardo» en su presencia y así se lo hace saber perdiendo las maneras.

Teresa saca la cara por Cristóbal Ballesteros ante Petra cuando esta cuestiona la orden de enviar a Vera a limpiar los ventanales del torreón del palacio sin ayuda. Algo que sorprende a la propia Teresa. Por eso, el ama de llaves encara después al mayordomo y le espeta que es una decisión injusta que le va a repercutir a ella negativamente en su tensionada relación con el servicio.

María Fernández confiesa a Pía su miedo a contarle toda la verdad a Carlo sobre el embarazo. Le tiemblan las piernas solo de pensarlo y cree que no va a ser capaz nunca. Pía le insiste en que dé el paso. En paralelo, Samuel media para que Carlo vuelva a ser contratado en La Promesa, pero Ballesteros se niega por despistado y cara dura.

Lorenzo empieza a perder los nervios por la situación de Ángela, recluida junto a Curro en la cabaña. Y, delante de Leocadia, también desesperada, amenaza con acudir hasta allí y cargarse al muchacho con tal de recuperar a su prometida. En el final del avance vemos cómo alguien se acerca al lugar y a Curro apretando el gatillo tras pedirle el alto reiteradamente. ¿A quién ha disparado?