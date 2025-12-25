'La Promesa' pierde a un veteranísimo personaje y el actor confirma así su marcha: "Esta etapa se cierra"

'La Promesa' ya ha iniciado su quinta temporada en TVE. Un arranque marcado por el giro en el desenlace real de Ángela, que finalmente sobrevive a su intento de suicidio en contra de lo que se hizo creer, y por una muy importante salida. El salto temporal que trae consigo se salda con la pérdida del personaje de Lope.
El actor Enrique Fortún, un veterano de la ficción desde su primer capítulo en La 1, se desvincula de 'La Promesa' de un modo un tanto controvertido, pues para muchos fans se trata de una marcha por la puerta de atrás al no haberse producido una despedida como tal en pantalla.
Falta saber con certeza qué ha llevado hasta ahí realmente y, a ese respecto, Josep Cister, el creador de la serie, nos avanzó en una entrevista a El Televisero que el público acabaría entendiendo el porqué de su adiós. Su salida del reparto está más que confirmada con la recién estrenada cabecera. Una renovación que deja a Lope fuera.
Y por si quedaba alguna duda, ha sido el propio intérprete el que ha anunciado el fin de una etapa a través de su perfil de Instagram. Junto a imágenes selectivas de su extenso paso por 'La Promesa' y de la despedida que le hizo el equipo artístico y técnico , ha escrito un texto de despedida. "Esta etapa se cierra. Han sido tres años de trabajo diario, de rutinas que acaban siendo hogar y de gente que deja de ser solo compañeros para convertirse en parte de tu vida", comienza.
"He tenido la suerte de ver nacer La Promesa, de estar ahí desde el principio, cuando todo arrancaba y nadie sabía aún en qué se iba a convertir. Durante este tiempo he estado muy bien acompañado. He compartido rodaje con un equipo enorme: dirección, producción, guion, arte, vestuario, maquillaje y peluquería, cámaras, foto, sonido, montaje, transporte, figuración… Gente currando a diario para que todo saliera adelante. Sentirme parte de este equipo ha sido una suerte", prosigue Enrique Fortún.
"A mis compañeros y compañeras de reparto: os admiro y os quiero. Compartir escena y días con vosotros ha sido un regalo. @leirayserrano, gracias por apostar por mí desde el principio y por abrirme la puerta a un elenco lleno de talento del que he aprendido cada día. @josepcisterrubio, gracias por la confianza durante todo este tiempo y por la pasión con la que vives este oficio. Me llevo mucho de lo compartido", agradece el ya ex actor de 'La Promesa' a la dirección de casting y al ideólogo del serial.
Por último, Enrique Fortún se dirige a los promisers: "Y al público: gracias por el cariño de estos tres años. Siempre he sentido vuestro amor por Lope, y eso me ha acompañado mucho más de lo que imagináis". "Me voy agradecido y muy afortunado. Larga vida a La Promesa", concluye el post. Lope ya es historia.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.