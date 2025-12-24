'La Promesa' descuadra a todos con el verdadero desenlace de Ángela, que da un vuelco a la nueva temporada

'La Promesa' ha dejado de piedra a todos con un giro en el arranque de la quinta temporada que nadie esperaba. Contra todo pronóstico, Ángela no está muerta. Finalmente, sobrevivió a su intento de envenenamiento y todo quedó en un susto.

Así, se confirma que TVE ha jugado con los espectadores y con la prensa durante los últimos días al anunciar una muerte y un luto que, en realidad, no era por la hija de Leocadia como cabía esperar y como se venía deslizando, sino por el fallecimiento de Genoveva, una hermana del marqués.

En el primer episodio de la nueva temporada (el 741) se ha descubierto la verdad: Ángela se encuentra con Curro. Débil y con una salud frágil, pero sana y salva. Ambos están en una cabaña en mitad del bosque y lejos de La Promesa'.

Al principio, ante este giro de guion tan inesperado, se ha dudado sobre si podría tratarse de una alucinación del muchacho fruto del dolor, pero los diálogos del resto de personajes de 'La Promesa' y las sucesivas escenas han confirmado que es todo real. Ángela no murió y todos saben que está con Curro en una casona aislada.

Mientras, Curro, a pesar de que logró salvar a Ángela de su intento autolítico, se ha convertido en una persona completamente enajenada y con el entendimiento nublado. No quiere que nadie se acerque a la cabaña y, por eso, incluso ha estado dispuesto a disparar a su propio hermano, Manuel, y a Pía.