'La Promesa', avance semanal del 29 de diciembre al 2 de enero: El giro de timón con Curro y Ángela y un regreso

'La Promesa' afronta la segunda semana de su quinta temporada en TVE. En el capítulo 744 de este lunes, 29 de diciembre, Enora entrega a Manuel un documento clave con el que puede asestar la primera gran estocada a Leocadia de Figueroa, que se convierte en su enemiga a batir en esta quinta temporada de 'La Promesa'. Toño y Manuel maquinan cómo dar ese primer golpe, pero el heredero de Luján tiene claro que Leocadia manipulará a su padre, a quien tiene comiendo de su mano. El hijo de Simona cree que hay que prevenirle de lo que piensan hacer.

Pía Adarre protagoniza un fuerte enfrentamiento con Leocadia por defender a Curro. La señora no consiente que se ponga del lado del «bastardo» en su presencia y así se lo hace saber perdiendo las maneras.

Teresa saca la cara por Cristóbal Ballesteros ante Petra cuando esta cuestiona la orden de enviar a Vera a limpiar los ventanales del torreón del palacio sin ayuda. Algo que sorprende a la propia Teresa. Por eso, el ama de llaves encara después al mayordomo y le espeta que es una decisión injusta que le va a repercutir a ella negativamente en su tensionada relación con el servicio.

María Fernández confiesa a Pía su miedo a contarle toda la verdad a Carlo sobre el embarazo. Le tiemblan las piernas solo de pensarlo y cree que no va a ser capaz nunca. Pía le insiste en que dé el paso. En paralelo, Samuel media para que Carlo vuelva a ser contratado en La Promesa, pero Ballesteros se niega por despistado y cara dura.

Lorenzo empieza a perder los nervios por la situación de Ángela, recluida junto a Curro en la cabaña. Y, delante de Leocadia, también desesperada, amenaza con acudir hasta allí y cargarse al muchacho con tal de recuperar a su prometida. En el final del avance vemos cómo alguien se acerca al lugar y a Curro apretando el gatillo tras pedirle el alto reiteradamente. ¿A quién ha disparado? Parece que contra Alonso.

Avance de La Promesa del capítulo 745 (Martes 30 de diciembre)

Samuel asegura a Petra que, más pronto que tarde, se verá obligado a cerrar el refugio por falta de recursos. Las cocineras animan a Toño a contarle sus preocupaciones a Enora. El hijo de Simona confiesa a la muchacha su temor de que su tío no lo acepte. Finalmente, Cristóbal accede a contratar a Carlo, pero establece que trabajará bajo la supervisión de Santos. María Fernández se sorprende al verlo de nuevo en La Promesa. ¿Terminará confesando la verdad?

Martina insta a su prometido a hacer más planes. Jacobo, por su parte, pregunta a Adriano si sabe el motivo de la hiperactividad de Martina. Adriano lo intuye, pero, no se lo puede decir... Margarita pregunta a su hija por qué aún no se ha casado con Jacobo. ¿Contará la verdad a su madre? También muestra su preocupación por la deriva del marqués con Leocadia y Alonso lo escucha. Manuel visita de nuevo a Curro y promete que no se va a detener: si su hermano quiere evitar que se acerque, esta vez tendrá que matarlo.

Avance de La Promesa de los capítulos 746 y 747 (Miércoles 31 de diciembre)

A pesar de las advertencias de Curro, Manuel avanza hacia su hermano, que le apunta con la escopeta. Finalmente, consigue llegar hasta él y abrazarlo con desesperación. Martina miente a Margarita: contesta que ella y Jacobo no han contraído matrimonio aún porque se lo están tomando con calma. En cambio, su futuro yerno asegura que, si por él fuera, se casaba con Martina de inmediato.

Toño expone a Manuel su temor a que el tío de Enora no lo acepte por sus orígenes humildes. La joven, por su parte, tiene miedo de que el duque de Carvajal y Cifuentes se enfade por la maniobra de licenciar el motor a otras empresas. Las cocineras mienten a Carlo sobre los motivos de la cancelación de la boda de Ángela y Lorenzo.

El muchacho lo comenta a María Fernández, que le quita hierro al asunto. Teresa pide a Cristóbal que deje de amenazar al servicio con el despido. Samuel confiesa que fue él quien recomendó a Carlo. María se sorprende, ¿es que ya no siente nada por ella? Él, por su parte, intenta convencer a la doncella para darle una oportunidad a Carlo como padre de su hijo. La muchacha, finalmente, decide sincerarse con él y revelar que fue Samuel quien intercedió para que lo contrataran.

Pía admite que sigue triste por el disparo de Curro... Candela cree que lo mejor que puede hacer el muchacho es escaparse con Ángela lejos. Alonso ruega a Manuel que no salpique la sangre en su guerra contra Leocadia. La señora de Figueroa intenta firmar una tregua con Margarita, pero ella le recrimina que es patética imitando a Cruz.

Martina quiere darle relevo a Adriano con los niños, pero él prefiere quedarse. Algo se ha roto entre ellos... Tras una temporada lejos del palacio, Curro y Ángela han tenido tiempo para reflexionar. Finalmente, han decidido volver a La Promesa. Y lo hacen con más fuerza que nunca y con una condición: ¡reclaman su derecho a ser felices!

Avance de La Promesa del capítulo 748 (Viernes 2 de enero)

Tras regresar a La Promesa, Curro y Ángela expresan a Alonso y a Leocadia su deseo de seguir adelante con su relación, y no están dispuestos a renunciar a ello. Petra pide a Jacobo que venda la joya que le regaló la marquesa y él acepta el encargo. Carlo agradece a Samuel que intercediera por él y el cura le da su voto de confianza. María Fernández tantea a Carlo, pero el lacayo solo ha vuelto a La Promesa por el trabajo, no por ella.

Curro confirma a Alonso su intención de restituir su honor. ¿Cuál será la reacción del marqués? Teresa hace un encargo a Vera y la doncella le comunica que mantendrá las formas, pero no volverán a ser amigas. Ángela asegura a Adriano y Martina que Curro y ella van a luchar por su amor cueste lo que cueste. Ellos la animan, ¿quizás están proyectando su propia situación? Manuel, cansado de tanta mentira, se enfrenta a Leocadia y la llama embaucadora y estafadora. ¿Cómo reaccionará ella?