'Valle Salvaje', avance semanal del 22 al 26 de diciembre: La marcha de Leonardo, el destino de Luisa y una boda secreta

Esta semana, 'Valle Salvaje' vivirá un nuevo parón en su emisión pues el jueves 25 de diciembre, al ser el día de Navidad, y ser festivo, la serie descansará en la parrilla de La 1 como también lo hará 'La Promesa' después de vivir una jornada especial en Nochebuena con doble episodio.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le decía a Victoria que no entiende su insistencia para que se marche del valle porque sin él no podrá ser feliz después del momento de pasión que tuvieron.

Paralelamente, Matilde le dejaba entrever a Mercedes que la única persona capaz de caer tan bajo para enviarle una nota llamándole adúltera por su affaire con Dámaso es Victoria. Tras ello, Mercedes le enseñaba a Dámaso la nota en la que le llaman adúltera.

Eva trataba de saber qué le sucede a Martín y por qué desde que ha regresado al Valle está tan distante y perdido mientras que Francisco hablaba con su padre y asegura que tiene que aceptar que Martín y Pepa son novios. Mientras, Martín hablaba con Atanasio para tratar de convencerle de que no es el momento para que él y su hermana Matilde se casen.

Victoria le preguntaba a Bárbara si es verdad que Leonardo le ha pedido ayuda a su padre para que interceda por Luisa y si lo ha hecho por petición suya. Mientras, Atanasio informaba a Leonardo de que ha llegado una carta para él procedente de Burgos. Sin embargo, lo que recibía de don Hernando, a través de don Sebastián no es apoyo. Así, el capataz le daba una noticia sobre su padre que podría cambiarlo todo.

Rafael les contaba a Adriana y Alejo que ha encontrado a Luisa más entera y animada. No obstante, el Gálvez de Aguirre teme que la criada esté despidiéndose de todos después de que también haya recibido la visita de Pedrito en la que Luisa le dejaba claro que el día que le encontró en el bosque perdido quién le salvó fue él a ella.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 22 al 26 de diciembre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:40 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 320 de 'Valle Salvaje' del lunes 22 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le pregunta a José Luis si ya le ha dicho a Alejo que la situación de Luisa se complica y puede acabar mal y le advierte de que tienen que prepararse para lo que pueda suceder.

Mercedes está muy nerviosa por la nota que ha recibido llamándola adúltera pues cree que se enfrenta a un problema de consideración y Matilde le advierte de que Victoria le habrá visto con Dámaso y lo sabe todo.

Tras ello, Mercedes no duda en ir a encararse con Victoria pese a que Dámaso trata de pararla y no duda en amenazarla con que todo el mundo sabrá que el único esposo real que tiene está de regreso y no muerto como todos pensaban. Por si fuera poco, Dámaso también amenaza al duque con ir al juez a decir quién es el único esposo de Victoria Salcedo.

Leonardo informa a Atanasio e Irene que se le espera en Burgos por si sucediera lo peor y que no debe tardar después de la carta que le ha enviado su padre, que ha caído gravemente enfermo. Por último, Adriana visita a Luisa para tratar de saber si le ha engañado y se está despidiendo de todos porque se quiere quitar la vida.

Avance del capítulo 321 de 'Valle Salvaje' del martes 23 de diciembre

José Luis, amenazado por Dámaso, va a hablar con el juez para que libere a Luisa. ¿Lo conseguirá a tan solo un día del juicio?

Bárbara se entera de que Leonardo ha tenido que partir. ¿Cómo se tomará la Salcedo el no haber podido despedirse de él? Mientras, Mercedes, recibe un nuevo anónimo.

Avance del capítulo 322 de 'Valle Salvaje' del miércoles 24 de diciembre

Irene acude al duque para preguntarle qué ocurrirá con su compromiso si don Hernando falleciera y la sorprende con su reacción.

Pepa visita a Luisa y queda sobrecogida al saber que esta quiso quitarse la vida. Mientras, el duque se asegura de que Alejo cumpla con el pacto.

*El jueves 25 de diciembre no se emitirá 'Valle Salvaje' por el festivo de Navidad.

Avance del capítulo 323 de 'Valle Salvaje' del viernes 26 de diciembre

Bárbara y Martín escoltan a Matilde y Atanasio hasta su boda secreta, pero el cura se retrasa… ¿será una señal?

Mientras tanto, Victoria aprovecha para colarse en la habitación de Mercedes y encuentra lo que buscaba: los anónimos. ¿Qué pretende la duquesa con esta verdad?