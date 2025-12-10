Una trágica muerte conmociona 'Sueños de Libertad': Avance del capítulo del jueves 11 de diciembre

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles hemos visto cómo Marta le confesaba a Carmen que tiene buena sintonía con Cloe y ella no dudaba en decirle que salta a la vista porque le recuerda a su historia con Fina. Paralelamente, Cloe se acercaba a Marta para disculparse por haberla besado.

Andrés trataba de saber si Gabriel estaba al tanto de los engaños de María sobre su evolución y ella le aseguraba que no y él dejaba claro que su relación sigue tocando fondo cada vez más. Mientras, Damián le agradecía a Digna que le esté ayudando tanto y le admitía que sus sentimientos por ella no han cambiado, pero ella le rechazaba.

Begoña se abría con Luz y le comentaba sus sospechas con Gabriel, dejándole entrever que quizás se arrepiente de haberse casado con él porque no sabe quién es el verdadero Gabriel. Por su parte, después de una conversación con Begoña, Gema cambiaba de rumbo sobre su futuro embarazo.

Francisco Cárdenas se encontraba con Pelayo y no dudaba en dejarle caer que tiene una teoría sobre por qué cambió a Eladio de cárcel, amenazándole con terminar por hundirle en su incipiente carrera como Gobernador Civil.

María le decía a Gabriel que le ha contado toda la verdad a Andrés y que no quiere que sea él quien le delate cuando se vea acorralado. Él le recordaba que tiene la carta que le incrimina en la muerte de Víctor y que puede acabar con ella. Por otro lado, Gabriel reconocía que la actitud de Andrés le desconcierta y ella le animaba a estar menos nervioso y a que debía limar asperezas con su madre.

Capítulo 455 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 11 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián y Digna vuelven a besarse retomando su relación y ella le deja claro que no se arrepiente y que espera que puedan caminar libres olvidándose del pasado para poder caminar juntos el resto de vida que les queda juntos. Por otro lado, Digna trata de saber qué le pasa a Joaquín y Luis le cuenta lo del embarazo de Gema.

Cristina recibe la llamada de su madre para comunicarle que Beltrán se ha suicidado dejándole completamente descompuesta. Por su parte, Marta recibe la visita de su suegra tratando de saber qué le ocurre a Pelayo mientras Cloe sigue mostrándose muy cercana a ella y le confiesa su bisexualidad y la De La Reina le cuenta su historia de amor con Fina sin hablarle directamente de ella.

Gabriel sigue la recomendación de María y trata de acercarse a Delia pero trata de saber si Andrés se ha aprovechado de ella y su madre le deja claro que no quiere hacerle daño y ambos terminan dándose un abrazo.

Paralelamente, Begoña sigue compartiendo tiempo con su suegra y Andrés no ve claro que pueda conseguir su objetivo después de que Delia de la cara por su hijo ante la familia.

Claudia brinda apoyo a Maripaz ante los rumores, mientras Manuela descubre una faceta oculta tras un incidente en la cantina. Y Gema insiste a Joaquín en que ha cambiado de opinión y quiere tener a su hijo corriendo los riesgos de lo que podría pasarle a ella, pero el Merino no está de acuerdo pues todo podría suponer perderla a ella e incluso al bebé.