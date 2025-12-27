Telecinco anuncia sus 4 principales apuestas para enero de 2026 con las que pretende salir de la crisis

Telecinco aprovechó este viernes para lanzar la promo de todas sus nuevas apuestas para 2026 y con las que tratará de salir de la crisis de audiencia que atraviesa.

Más allá de confirmar la vuelta de 'GH DÚO', Telecinco arrancó la promoción de otra de sus nuevas apuestas de entretenimiento como 'Casados a primera vista'. El formato que emitió Antena 3 hasta 2018 regresa ahora a Telecinco con una nueva edición en la que ocho solteros se ponen en manos de un grupo de expertos para encontrar a su pareja ideal a través de un sofisticado test de compatibilidad.

Los candidatos tendrán que casarse civilmente y no conocerán a su pareja hasta el momento de su boda. Tras un mes de convivencia, deberán tomar la decisión más difícil: continuar casados o divorciarse.

Por ahora no hay más detalles sobre cómo y cuándo emitirá Telecinco 'Casados a primera vista' y si el formato seguirá sin contar con presentador como en las ediciones de Antena 3 o sigue la estrategia de otras versiones internacionales que recientemente si han contado con un rostro como maestro de ceremonias.

Telecinco ya anuncia 'El precio Justo' y '¡Allá tú!'

Pero además de estas dos nuevas ofertas para su prime time, Telecinco arrancó también la promoción de lo que serán sus grandes apuestas para el day time y que llegarán a lo largo del mes de enero.

Por un lado, la cadena de Mediaset ha iniciado la promo de 'El precio justo'. El célebre concurso regresará cinco años después a la cadena con Carlos Sobera como presentador. Previsiblemente el concurso se emitirá en su franja matinal para competir contra 'La ruleta de la suerte' obligando a recortar la duración de 'El programa de Ana Rosa' y a adelantar 'Vamos a ver' dejándolo también en una edición reducida.

Otro concurso que también regresa a Telecinco con una nueva temporada será '¡Allá tú!'. Lo hará eso sí renovado con Juanra Bonet como nuevo presentador tras el salto de Jesús Vázquez a La 1 y con nuevo horario. Y es que según avanzó Poco Pasa TV, los planes de la cadena pasan porque el concurso de las cajas producido por Gestmusic ocupe el hueco de 'Agárrate al sillón' tras su cancelación pasando a competir con 'Pasapalabra'.