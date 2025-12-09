'Sueños de Libertad', avance del capítulo de este miércoles 10 de diciembre: Una gran amenaza y la traición

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, hemos visto cómo Andrés le deja claro a Begoña que no piensa permitir que Gabriel le levante la voz a Julia como lo ha hecho. Por su lado, Damián se convence de que, desde la llegada de su madre, su sobrino no da pie con bola y Andrés insiste en que le va a vigilar. Después, Gabriel trata de acercarse a Julia y volverse a ganar su cariño.

Por su parte, Joaquín acompaña a Gema al dispensario después de descubrir que está embarazada. La dependienta trata de seguir adelante con su estado, pero Luz le recuerda todos los riesgos y empieza a buscar la mejor forma de ayudar a su cuñada tras poner sobre la mesa el aborto terapéutico que se hace en un país extranjero.

Tasio y Carmen siguen con sus discusiones mientras los comportamientos de Maripaz despiertan quejas de la colonia, aunque ella logra sostener su versión ante Claudia con firmeza después de zarandear a un niño y Carmen no duda en sospechar de ella. Beltrán regresa al laboratorio y trata de convencer a Cristina para que le perdone. Tras ver como acosa a su ex pareja, Luz no duda en dar la cara por la joven perfumista pidiéndole que se marche y no vuelva más.

Delia lee las cartas que le escribió su padre a Gabriel echándole la culpa a Damián por haberles dejado a la deriva. Y Gabriel no duda en hablar con su madre dejando claro que no le importa el pasado y que solo le preocupa el presente y le culpa de haberle separado de su padre. Por su parte, Andrés insta a la mujer a contar toda la verdad a la familia tras desvelarle todo lo que les ha hecho a ellos.

Cloe sigue acercándose cada vez más a Marta y le deja caer que el perfume de Brossard podría ser perfecto para una cita con su amante por el Sena. Y finalmente, la francesa da el paso de besar a la De La Reina pudiendo alterar el rumbo de su relación.

Capítulo 454 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 10 de diciembre

Marta le confiesa a Carmen que tiene buena sintonía con Cloe y ella no duda en decirle que salta a la vista porque le recuerda a su historia con Fina. Paralelamente, Cloe se acerca a Marta para disculparse por haberla besado.

Andrés trata de saber si Gabriel estaba al tanto de los engaños de María sobre su evolución y ella le asegura que no y él deja claro que su relación sigue tocando fondo cada vez más. Mientras, Damián le agradece a Digna que le esté ayudando tanto y le admite que sus sentimientos por ella no han cambiado, pero ella le rechaza.

Begoña se abre con Luz y le comenta sus sospechas con Gabriel, dejándole entrever que quizás se arrepiente de haberse casado con él porque no sabe quién es el verdadero Gabriel. Por su parte, después de una conversación con Begoña, Gema cambia de rumbo sobre su futuro embarazo.

Francisco Cárdenas se encuentra con Pelayo y no duda en dejarle caer que tiene una teoría sobre por qué cambió a Eladio de cárcel, amenazándole con terminar por hundirle en su incipiente carrera como Gobernador Civil.

María le dice a Gabriel que le ha contado toda la verdad a Andrés y que no quiere que sea él quien le delate cuando se vea acorralado. Él le recuerda que tiene la carta que le incrimina en la muerte de Víctor y que puede acabar con ella. Por otro lado, Gabriel reconoce que la actitud de Andrés le desconcierta y ella le anima a estar menos nervioso y a que debe limar asperezas con su madre.