'Renacer', avance semanal del lunes 1 y martes 2 de diciembre: Bahar descubre la verdad y un trágico accidente

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Tras concluir su segunda temporada, Antena 3 estrenó la tercera temporada de 'Renacer' hace unas semanas. Y cabe decir que como esta tanda llegó a Turquía recientemente, la cadena de Atresmedia ha decidido reajustar sus horarios.

En el último capítulo de 'Renacer', Seren y Aziz estaban discutiendo y un coche atropellaba a Seren, que sufría un traumatismo craneal y su situación era muy grave. Bahar consolsaba a su hijo, que aseguraba que no sabía lo que ha pasado.

Seren tenía que ser intervenida en el quirófano. Harun decidía operarla. Los daños son considerables. A pesar de que la operación era larga y complicada, resultaba ser un éxito.

Seren era trasladada a la UCI y Aziz entraba a hablar con ella. Deseaba que se despierte, mientras suplicaba que le perdone porque la quiere mucho. Aseguraba que no podría seguir viviendo si le pasase algo por su culpa y que haría lo que fuera por volver a ganarse su amor.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulo del lunes 1 y martes 2 de diciembre de noviembre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 1 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Renacer', Seren está muy perdida y agobiada porque no recuerda el último año de su vida. Se queda impactada al descubrir que está casada, pero, sobre todo, al enterarse de que tiene dos bebés.

Harun padece una enfermedad y no quiere que nadie del hospital lo descubra. Dos chicas llegan al hospital tras haber sufrido un accidente de coche y haber atropellado a otra. La que conducía no está tan grave como las otras dos, pero tiene una herida muy profunda en el brazo, aunque no siente dolor. Maral mira a Harun y sugiere que tiene insensibilidad congénita al dolor, al igual que él.

Çagla confiesa a Aziz que dudan sobre el motivo de la discusión que tuvo con Seren.

Harun se hace una herida profunda y Çagla le cura, pero se extraña de que no se queje al coserle.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 2 de diciembre

Evren realiza pruebas a las dos chicas que se encuentran en estado crítico tras el accidente. Ambas necesitan un trasplante de hígado, pero pertenecen a un grupo sanguíneo muy extraño. A raíz de esto, los médicos descubren que son hijas del mismo padre.

Evren cree que la única forma de salvarlas es utilizando el hígado del padre, aunque este debe dar su consentimiento, ya que es una operación muy complicada para él y podría no sobrevivir.

Seren se disculpa con Aziz por su reacción al saber que estaban casados. Ella asegura que le quiere mucho y se pregunta si algo entre ellos ha cambiado, pero él lo niega con un beso.

Bahar comprueba las cámaras del hospital y descubre que su hijo fue infiel a Seren, y que por eso discutieron. Tras enterarse, se culpa por no haber sabido criarle.

Seren acaba recordando lo que sucedió y comienza a pegar a Maral, pero justo aparece Aziz y su rabia contra él es todavía mayor.