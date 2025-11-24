'Renacer', avance semanal del lunes 24 y martes 25 de noviembre: El atropello de Seren deja en el aire su vida

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Tras concluir su segunda temporada, Antena 3 estrenó la tercera temporada de 'Renacer' hace unas semanas. Y cabe decir que como esta tanda llegó a Turquía recientemente, la cadena de Atresmedia ha decidido reajustar sus horarios.

En el último capítulo de 'Renacer', Bahar temía que Harun estuviera utilizando a Çagla para acercarse a ella. Naz se sentía perdida y creía que se encuentra en un estado lamentable al estar embarazada y sola. No sabía si tener el bebé en esa situación es egoísta. Seren buscaba casa y Aziz empezaba a dudar sobre su divorcio. Ambos sientían celos entre ellos.

Una paciente llegaba al hospital con la misma enfermedad que tuvo la hermana de Harun y este recordaba lo mucho que sufrió porque los médicos no consiguieron salvarla. Harun decidía operar a la chica, aunque sabía que es muy arriesgado.

Durante la intervención, Harun no podía dejar de pensar en su hermana y saleía llorando del quirófano porque estaba muy afectado por todos los recuerdos que se le venían a la mente.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulo del lunes 24 y martes 25 de noviembre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 24 de noviembre

Aziz se disculpa con Seren e intenta solucionar los problemas con ella, pero Maral se interpone siempre que puede. Aun así, Aziz asegura a su mujer que estaba equivocado y le pide perdón por todo. No quiere acabar con su matrimonio y le pide que se ponga su anillo.

Harun guardaba rencor a Bahar porque se enamoró de ella, pero no fue capaz de ver su dolor cuando perdió a su hermana. Cuando llegó al hospital, todavía tenía rabia contenida.

Harun dice a Çagla que le ha ofrecido el trabajo porque cree que se lo merece y es una buena oportunidad, no porque quiera causar celos en Bahar.

Un nuevo paciente llega al hospital asegurando que está embarazado, pero resulta que tiene un tumor y deben operarle. Al mismo tiempo, Evren y Bahar trabajan juntos en otro caso.

Maral se acerca a Aziz y este no puede contener el deseo. Finalmente, se comienzan a besar y Seren les pilla. La pareja comienza a discutir y todo acaba en un trágico accidente.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 25 de noviembre

Seren y Aziz están discutiendo y un coche atropella a Seren. Tiene un traumatismo craneal y su situación es muy grave. Bahar consuela a su hijo, que asegura que no sabe lo que ha pasado.

Seren tiene que ser intervenida en el quirófano. Harun decide operarla. Los daños son considerables. A pesar de que la operación es larga y complicada, resulta ser un éxito.

Seren es trasladada a la UCI y Aziz entra a hablar con ella. Desea que se despierte, mientras suplica que le perdone porque la quiere mucho. Asegura que no podría seguir viviendo si le pasase algo por su culpa y que haría lo que fuera por volver a ganarse su amor.