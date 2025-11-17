'Renacer', avance del capítulo del lunes 17 de noviembre: Una emergencia y el verdadero pasado de Harun

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Tras concluir su segunda temporada, Antena 3 estrenó la tercera temporada de 'Renacer' hace unas semanas. Y cabe decir que como esta tanda llegó a Turquía recientemente, la cadena de Atresmedia ha decidido reajustar sus horarios.

En el último capítulo de 'Renacer', Bahar realizaba una intervención muy complicada, bajo la atenta supervisión de Harun, quien está pendiente de que cometa el mínimo fallo.

Yusuf preparaba una sorpresa muy especial a Umay. Bahar se enteraba de que Aziz y Seren se quieren divorciar y les decía que no pueden hacerlo. Consideraba que sus hijos son demasiado pequeños para crecer con unos padres separados.

Çagla no supera la muerte de Tolga y temía que pasen los años y no sea capaz de olvidarle.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis del próximo capítulo del lunes 17 de noviembre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 17 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Renacer', Harun roba un beso a Bahar y ambos son interrumpidos por una emergencia en el hospital. Durante el trayecto, Harun se disculpa por lo sucedido y asegura que no ha podido olvidarla. De hecho, confiesa que aceptó el puesto como médico jefe al saber que ella trabaja en la fundación.

Mientras que Seren está muy molesta con la presencia de Maral, la nueva residente, ya que cree que intenta conquistar a Aziz y crear todavía más problemas en su relación.

Bahar intenta hablar con su hijo y Seren para que reflexionen acerca de su divorcio. Por su lado, Çagla se emociona al superar su temor de volver al hospital tras el fallecimiento de Tolga.