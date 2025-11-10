'Renacer', avance semanal del lunes 10 y martes 11 de noviembre: El divorcio de Aziz y Seren y Bahar entre la espada y la pared

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Tras concluir su segunda temporada, Antena 3 estrenó la tercera temporada de 'Renacer' el pasado lunes. Y cabe decir que como esta tanda llegó a Turquía recientemente, la cadena de Atresmedia ha decidido reajustar sus horarios.

En el último capítulo de 'Renacer', Naz confesaba a Evren que está embarazada y él se quedaba en shock con la noticia.

Umay y Aziz no superaban la muerte de su padre y él se estaba comportando como Timur. Además, pasaba horas en el hospital para evadirse de sus problemas.

Bahar estaba muy agobiada con Harun, el nuevo médico jefe, quien no paraba de infravalorar su trabajo y estaba empeñado en echarla de la fundación Peran. De hecho, Bahar debía hacer una intervención, pero la presencia de Harun hacía que se bloquee y abandonara el quirófano.

Una nueva residente llegaba al hospital y estaba muy interesada en Aziz. Por otro lado, Seren volvía a casa y todos la acogían con mucho cariño, menos su marido. Finalmente, Seren decidía divorciarse antes de que se hagan más daño mutuamente.

Evren dejaba claro a Naz que va a cuidar del bebé, pero que no van a retomar su relación. Además, quería hablar con Bahar de lo sucedido, pero nada salía como este esperaba.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulos del lunes 10 y martes 11 de noviembre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 10 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Renacer', Bahar se queda tan descolocada al enterarse de que Evren va a tener un hijo que comienza a beber y se despierta al día siguiente en la piscina. Aziz se extraña con el comportamiento de su madre y se pregunta si todavía quiere a Evren.

Aziz y Seren comienzan con los trámites de su divorcio. Además, la nueva residente está muy interesada en él y se alegra al enterarse de que su relación está rota.

Umay es muy feliz con Yusuf, pero tiene miedo, ya que no soportaría otra ruptura después de todo lo que ha sufrido por Cem.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 11 de noviembre

Bahar realiza una intervención muy complicada, bajo la atenta supervisión de Harun, quien está pendiente de que cometa el mínimo fallo.

Yusuf prepara una sorpresa muy especial a Umay.

Bahar se entera de que Aziz y Seren se quieren divorciar y les dice que no pueden hacerlo. Considera que sus hijos son demasiado pequeños para crecer con unos padres separados.

Çagla no supera la muerte de Tolga y teme que pasen los años y no sea capaz de olvidarle.