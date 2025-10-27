Avance de 'Renacer', capítulos del lunes 27 y martes 28 de octubre: Una boda y el giro en la vida de Bahar

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía ya se ha estrenado la tercera temporada. Mientras que en nuestro país 'Renacer' concluirá su segunda temporada en las próximas semanas antes de enlazar con la tercera tanda de episodios.

En el último capítulo de 'Renacer', Timur le pedía a Bahar cenar juntos en un restaurante. Tenía planeado regalarle un anillo como pedida para que vuelvan a ser un matrimonio, pero ella no acudía a la cita.

Evren y Bahar discutían y se reprochaban cosas. Él aseguraba que está muy cansado y que no le quedan fuerzas para seguir luchando por su relación.

Rengin aparecía en el restaurante donde está Timur y este se veía obligado a inventarse una excusa. Decía que va a dejar el hospital y ella le comenzaba a preguntar sobre el tema.

Por fin llegaba el día del examen de los residentes, pero Bahar tenía que atender a un paciente y no sabían si llegará a tiempo para examinarse ante la junta.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulos del lunes 27 y martes 28 de octubre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 27 de octubre

En el próximo capítulo de 'Renacer', Bahar celebra que por fin es doctora. Todos sus familiares y amigos la felicitan con mucho cariño en su primer día y ella está muy emocionada.

Efsun confiesa a Bahar que tiene una enfermedad neurodegenerativa y que va a probar con una terapia nueva porque solo le quedan unos meses de vida. Le pide que proteja a Seren.

Gülçiçek organiza su boda con el doctor Reja y Nevra insiste en que compre un vestido de novia.

Una trabajadora de Naz que está embarazada se desmaya y Bahar la debe atender. La situación es muy arriesgada y su bebé está crítico. Bahar no sabe si podrá salvar a los dos.

Çagla confiesa a Tolga que teme no poder tener hijos. Él responde que ya encontrarán la manera y asegura que está enamorado de ella. Además, aprovecha la ocasión para pedirle matrimonio.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 28 de octubre

Bahar está en medio de la operación y el hospital se queda sin luz. Tiene que realizar la intervención a oscuras y el tiempo juega en su contra.

Evren dice a Bahar que está muy roto por dentro. Asegura que no va a ser capaz de amar, pero tampoco puede olvidar lo que sucedió. Ella se disculpa, pero no es suficiente.

Seren se entera de que su madre está enferma y se siente muy culpable y desolada.

Bahar visita a Yusuf, el chico que salvó la vida a Umay, e intenta convencerle para que vuelva a estudiar medicina.

Timur tiene miedo a viajar en avión, pero debe ir a un congreso en Estados Unidos por trabajo.

Gülçiçek y el doctor Reja por fin se casan. Evren aparece por sorpresa en la boda como testigo.