Avance de 'Renacer', capítulos del lunes 20 y martes 21 de octubre: La decisión de Evren y Bahar se hunde

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía ya se ha estrenado la tercera temporada. Mientras que en nuestro país 'Renacer' concluirá su segunda temporada en las próximas semanas antes de enlazar con la tercera tanda de episodios.

En el último capítulo de 'Renacer', Bahar rezaba porque Umay esté a salvo. Ha pasado mucho miedo pensando que la chica del quirófano fuera su hija y que la había perdido. Además, se sentía culpable por su desaparición y Aziz intentaba animarla. Aseguraba que gracias a ella han salido adelante y añadía que el único culpable de sus desgracias es su padre. Timur estaba escuchando la conversación a escondidas y se iba muy afectado.

Umay volvía a casa gracias a Yusuf, un chico que la encontró y ayudó a escapar de unos delincuentes. Además, le hizo darse cuenta de la suerte que tiene con su familia.

Çagla y Umay convencían a Bahar para intentarlo con Evren y no quedarse con la duda. Ella se llenaba de coraje y aparecía en su casa, pero se encontraba una desagradable sorpresa al llegar.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulos del lunes 20 y martes 21 de octubre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 20 de octubre

En el próximo capítulo de 'Renacer', Bahar declara su amor a Evren y le pide otra oportunidad, pero Naz aparece de repente. Bahar se queda hundida al verles juntos y desaparece muy agobiada.

Parla intenta hablar con Umay, pero esta no quiere ni verla. Finalmente, las dos acaban hablando y hacen las paces mientras pintan un graffiti juntas.

Umay decide hablar con Cem y pide permiso a su madre. Evren no se quita de la cabeza a Bahar y no es capaz ni de concentrarse en su trabajo.

Evren se sincera con Naz y confiesa que no está preparado para una relación y ambos lo dejan en una amistad.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 21 de octubre

Timur le pide a Bahar cenar juntos en un restaurante. Tiene planeado regalarle un anillo como pedida para que vuelvan a ser un matrimonio, pero ella no acude a la cita.

Evren y Bahar discuten y se reprochan cosas. Él asegura que está muy cansado y que no le quedan fuerzas para seguir luchando por su relación.

Rengin aparece en el restaurante donde está Timur y este se ve obligado a inventarse una excusa. Dice que va a dejar el hospital y ella le comienza a preguntar sobre el tema.

Por fin llega el día del examen de los residentes, pero Bahar tiene que atender a un paciente y no saben si llegará a tiempo para examinarse ante la junta.