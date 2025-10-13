Avance de 'Renacer', capítulos del lunes 13 y martes 14 de octubre: Una desaparición y el golpe a Bahar

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía ya se ha estrenado la tercera temporada. Mientras que en nuestro país 'Renacer' concluirá su segunda temporada en las próximas semanas antes de enlazar con la tercera tanda de episodios.

En el último capítulo de 'Renacer', Evren intentaba pasar página y olvidar a Bahar, pero no es capaz, y ella se encontraba igual.

Un periodista hizo un reportaje sobre el banqueo de capitales del hospital Peran y le pedían que fuera visitarlo para demostrarle que es un gran hospital. Durante su visita, el ascensor se estropeaba y se quedaba atrapado junto a Bahar.

El periodista se desmayaba por una obstrucción intestinal y Bahar debía realizar una primera intervención de urgencia para salvarle la vida. Al mismo tiempo, Rengin estaba al cargo de una inspección en su despacho. Si los inspectores descubrían lo sucedido con el ascensor les podrían cerrar el hospital.

Umay descubría que Parla ha visto a Cem y se lo ha ocultado. Lleva mucho tiempo muy triste y siente que nadie se preocupa por ella. Por ello, decidía irse dejando una carta de despedida.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulos del lunes 13 y martes 14 de octubre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 13 de octubre

En el próximo capítulo de 'Renacer', Bahar descubre que Umay se ha ido de casa e intenta localizarla, pero no puede. Toda su familia se preocupa mucho por ella y denuncian su desaparición en comisaría.

Evren cuenta a Naz que pasó por una ruptura muy complicada y que eso le llevó a irse a Estados Unidos. Confiesa que no lo ha terminado de superar. Ella se queda sorprendida, pero disimula y le pide fluir mientras se siguen conociendo.

Una chica aparece en el hospital herida de gravedad por un traumatismo múltiple. Su edad y aspecto coinciden con los de Umay. La llevan a quirófano y Evren comienza a operarla, pero su estado de salud se complica y es muy posible que no supere la intervención.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 14 de octubre

Bahar reza porque Umay esté a salvo. Ha pasado mucho miedo pensando que la chica del quirófano fuera su hija y que la había perdido. Además, se siente culpable por su desaparición y Aziz intenta animarla. Asegura que gracias a ella han salido adelante y añade que el único culpable de sus desgracias es su padre. Timur está escuchando la conversación a escondidas y se va muy afectado.

Umay vuelve a casa gracias a Yusuf, un chico que la ha encontrado y ayudado a escapar de unos delincuentes. Además, le ha hecho darse cuenta de la suerte que tiene con su familia.

Çagla y Umay convencen a Bahar para intentarlo con Evren y no quedarse con la duda. Ella se llena de coraje y aparece en su casa, pero se encuentra una desagradable sorpresa al llegar.