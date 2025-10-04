Avance de 'Renacer', capítulos del lunes 6 y martes 7 de octubre: Bahar, detenida y la marcha de Umay

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía ya se ha estrenado la tercera temporada. Mientras que en nuestro país queda 'Renacer' para rato pues la cadena de Atresmedia ha superado la mitad de la segunda temporada pero aún le quedan episodios suficientes para llegar hasta finales de octubre o principios de noviembre.

En el último capítulo de 'Renacer', Umay estaba muy irascible y hostil desde su distanciamiento con Cem. Los profesores del colegio avisaban a Timur de que está faltando a clase y su rendimiento ha bajado. Finalmente, decidían expulsarla por su comportamiento y ella explotaba con su familia.

Evren realizaba la primera cirugía y resultaba ser todo un éxito, incluso la hija del paciente, que había sido muy dura con él, se mostraba más cercana y le acababa pidiendo una cita.

Bahar estaba triste porque piensa que nadie se acuerda de su cumpleaños, pero se emocionaba mucho al descubrir que Çagla lo tenía todo planeado para darle una sorpresa.

Bahar lo estaba dando todo en su fiesta de cumpleaños, hasta que una noticia relacionada con Evren acababa con su alegría.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulos del lunes 6 y martes 7 de octubre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 6 de octubre

En el próximo capítulo de 'Renacer', Bahar y Çagla se despiertan en comisaría. La noche anterior, durante la celebración de su cumpleaños, Bahar se pasó bebiendo al ver que Evren tenía una cita. Acabó montando un espectáculo en mitad del restaurante y las detuvieron.

Umay cree que Parla sigue teniendo contacto con Cem y no entiende por qué se lo oculta.

Cem aparece por sorpresa para ver a su hermano y acaba teniendo una oferta laboral.

Gülçiçek confiesa a su hija que está saliendo con el doctor Reja. Ella les desea lo mejor. Está muy feliz por verla tan ilusionada. Además, Gülçiçek dice que están pensando en mudarse juntos.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 7 de octubre

Evren intenta pasar página y olvidar a Bahar, pero no es capaz, y ella se encuentra igual.

Un periodista hizo un reportaje sobre el banqueo de capitales del hospital Peran y le piden que vaya a visitarlo para demostrarle que es un gran hospital. Durante su visita, el ascensor se estropea y se queda atrapado junto a Bahar.

El periodista se desmaya por una obstrucción intestinal y Bahar debe realizar una primera intervención de urgencia para salvarle la vida. Al mismo tiempo, Rengin está al cargo de una inspección en su despacho. Si los inspectores descubren lo sucedido con el ascensor les podrían cerrar el hospital.

Umay descubre que Parla ha visto a Cem y se lo ha ocultado. Lleva mucho tiempo muy triste y siente que nadie se preocupa por ella. Decide irse dejando una carta de despedida.