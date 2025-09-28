Avance de 'Renacer', capítulos del lunes 29 y martes 30 de septiembre: vuelco con Bahar y Evren y la noticia que lo cambia todo

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía ya se ha estrenado la tercera temporada. Mientras que en nuestro país queda 'Renacer' para rato pues la cadena de Atresmedia ha superado la mitad de la segunda temporada pero aún le quedan episodios suficientes para llegar hasta finales de octubre o principios de noviembre.

En el último capítulo de 'Renacer', Evren se desesperaba al pensar que si hubiera hecho caso a la ubicación de Bahar la podría haber salvado, mientras que Tolga y Aziz buscaban la manera de encontrarlas.

Efsun decía a Seren que tiene que irse un tiempo al extranjero por una oferta de trabajo, ya que quiere ocultar que está enferma.

Bahar tenía que tratar a uno de los secuestradores e intentaba hacer señales de auxilio en la farmacia cuando van a por medicamentos. Bahar, Çagla y Rengin seguían un plan para sedar a los secuestradores y conseguían escapar. La policía les acababa deteniendo junto a Tugra.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulos del lunes 29 y martes 30 de septiembre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 29 de septiembre

En el próximo capítulo de 'Renacer', Bahar intenta hacer su vida alejada de Evren, volcada en su trabajo y sus seres queridos. Por su parte, Evren triunfa en Estados Unidos como cirujano y le dan la enhorabuena por su gran trabajo durante los últimos cuatro meses.

Evren tiene que volver a la fundación Peran para realizar unas cirugías muy complicadas. Por su lado, Timur sigue insistiendo en acercarse a Bahar y organiza una cena con toda la familia.

Seren está muy agobiada con sus hijos y necesita trabajar para despejarse. Además, ella y Aziz no paran de discutir. La tensión de tener que criar a dos hijos les tiene al límite.

Evren llega al hospital y pasa de largo al ver a Bahar, como si ya no le importase. Esta se queda muy triste y decepcionada, mientras que Evren se mantiene frío y distante.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 30 de septiembre

Umay está muy irascible y hostil desde su distanciamiento con Cem. Los profesores del colegio avisan a Timur de que está faltando a clase y su rendimiento ha bajado. Finalmente, deciden expulsarla por su comportamiento y ella explota con su familia.

Evren realiza la primera cirugía y resulta ser todo un éxito, incluso la hija del paciente, que había sido muy dura con él, se muestra más cercana y le acaba pidiendo una cita.

Bahar está triste porque piensa que nadie se acuerda de su cumpleaños, pero se emociona mucho al descubrir que Çagla lo tenía todo planeado para darle una sorpresa.

Bahar lo está dando todo en su fiesta de cumpleaños, hasta que una noticia relacionada con Evren acaba con su alegría.