Nacho Cano traspasa los límites con lo que dice del Gobierno en Telecinco: "Tienen que acabar en la cárcel"

Este viernes, 12 de diciembre, 'El tiempo justo' ha emitido una entrevista que Leticia Requejo hizo a Nacho Cano con motivo de la presentación de su nuevo espectáculo, 'Ibiza Paradise'. Aunque también para hacer un repaso de algunas de las últimas polémicas que le han rodeado, como cuando acabó en los tribunales por el famoso 'caso Melinche'.

El productor ha empezado definidiendo su espectáculo como "un party show, una celebración", inspirado en los inicios de la Ibiza hippy. Tras explicar un poco de qué va el montaje, Nacho Cano ha vuelto a cargar contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez, al que ha tachado incluso de "banda de delincuentes" ante la impunidad de la periodista.

Sobre la situación política actual, el artista reconoce sentir "alegría" ya que considera que "hay gente valiente que es capaz de, en situaciones extremas donde ya el país se va a ir a la mierda del todo, decir 'vamos a poner las cosas en su sitio'", haciendo referencia a parte de la judicatura o la Guardia Civil.

Nacho Cano arremete duramente contra el Gobierno y Pedro Sánchez

Acto seguido, arremetía como nunca antes contra el Ejecutivo: "Que esta banda de delincuentes pague por lo que ha hecho, que ya hecho ya mucho daño". Aunque sus ataques más duros han ido dirigidos al presidente del Gobierno, del que ha dicho: "Pedro Sánchez no se merece ver un show mío".

Nacho Cano también ha tenido unas palabras, mucho más amables, para Isabel Díaz Ayuso: "Si se dedicara a trabajar y no a defenderse de estos sinvergüenzas todo el día, todos nos beneficiaríamos mucho". "Ella tiene el voto de la gente, no está como Pedro Sánchez por trucos, por comprar las elecciones, por comprar a todo el mundo", ha proseguido el ex miembro de Mecano, acusando al presidente de ser "un trampero y un mentiroso".

El productor también asegura que su opinión se corresponde con "lo que mayoría de la gente piensa". "Voy por la calle y me para gente que, sea de izquierdas o de derechas, piensa como yo", afirma. Lejos de quedarse ahí, el entrevistado ha vuelto a tildar a los miembros del Gobierno de "jetas" y "delincuentes". "A base de unos sistemas de miedo han hecho que todo el mundo estemos dando pasos para atrás, un país como España", ha sentenciado.

El productor recuerda el 'caso Malinche' e insiste en ser víctima de una "persecución"

Leticia Requejo también le preguntó por el 'caso Malinche' que le llevó a declarar ante los tribunales. Nacho Cano volvió a mostrar su enfado e indignación y se declaró víctima de una "persecución". El artista cargó duramente contra una jueza implicada en el proceso, así como contra varios responsables políticos, asegurando que iniciará acciones legales contra todos ellos.

Y es que, según él, ese episodio dañó gravemente su imagen y su reputación. "Han manipulado, han hecho mucho daño. No está cerrado, está cerrado cuando paguen por lo que han hecho. Esta banda de delincuentes tiene que acabar en la cárcel", ha concluido.