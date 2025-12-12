Joaquín Prat deja su puesto en 'El tiempo justo' por esta razón y quiénes le han sustituido en Telecinco

Los espectadores que hayan puesto este viernes Telecinco para ver 'El tiempo justo' se habrán sorprendido al ver cómo Joaquín Prat no estaba al frente del programa. Así, el presentador dejaba su puesto en el espacio de Unicorn Content por segunda vez desde su estreno.

Ya el pasado 3 de octubre, Joaquín Prat desapareció del programa dejando el espacio en manos de sus copresentadores. Tal y como ha podido saber El Televisero, el presentador ha dejado su puesto temporalmente por motivos personales.

Lo más curioso de todo es que la ausencia de Joaquín Prat en 'El tiempo justo' llega después de que este jueves el programa anotara su mejor resultado desde noviembre con un 9,6% y 733.000 espectadores siendo además líder sobre su rival en coincidencia con un 10,3%, a +1,6 puntos de diferencia de 'Y ahora Sonsoles', que se quedó en un pobre 8,9% y 679.000 espectadores.

Así, nada más arrancar 'El tiempo justo' este viernes era María Ruiz, copresentadora del programa, la que se hacía cargo de la primera parte de actualidad. Lo ha hecho eso sí acompañada de Alfonso Egea, que ha vuelto a ejercer de presentador tras haberse encargado de 'Vamos a ver' en los últimos años en ausencia también de Joaquín Prat y de Patricia Pardo.

Después, ha sido César Muñoz el que se ha hecho cargo de la sección de corazón de 'El tiempo justo' en solitario junto a los colaboradores habituales del programa. "Nosotros volvemos el lunes, que tengáis un fin de semana. Es viernes, portéense un poquito mal que se lo han ganado", concluía el presentador sin hacer referencia a la ausencia de Joaquín Prat.