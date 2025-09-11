Rosa Villacastín pone el acento en este detalle de Pablo Motos con Nacho Cano en 'El Hormiguero' y trae cola

Nacho Cano endiabló su entrevista en 'El Hormiguero' de Pablo Motos por sus terribles palabras, sin que nadie le pusiera freno, sobre el Gobierno de España, al que calificó de "banda criminal" al tiempo que incitaba a un Golpe de Estado. Sobre ello se ha pronunciado Rosa Villacastín.

El productor habló de la causa archivada sobre las supuestas ilegalidades en las contrataciones de su musical Malinche por las que llegó a ser detenido. Para él, todo fue una operación del Gobierno por su relación personal con Isabel Díaz Ayuso.

Entre todas sus incendiarias manifestaciones en 'El Hormiguero', hubo un instante que ha causado muchísimo revuelo. Y no es para menos. "Esta es la cartilla de la Guardia Civil que escribió el Duque Daumada en 1845. Es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo para que lo lea, porque creo firmemente que los únicos que nos van a sacar de esta ruina son esta gente. Estamos en un momento muy malo, gobernados por esta banda criminal", afirmó.

Unas palabras gravísimas en las que muchos han visto una incitación a un golpe de Estado en un espacio de máxima audiencia. De hecho, el programa de Antena 3 congregó a más de 1,9 millones de telespectadores de media (16,5%).

Pero lo que más ha sorprendido para algunos es que Pablo Motos no le corrigiera o le parara los pies a pesar de que se le apreció un tanto incómodo con ese momento de Nacho Cano. Y Rosa Villacastín no se ha podido reprimir.

"Será porque está de acuerdo con lo que dice su invitado. Broncano contestó a Mariló con el tema de los toros. Se puede contestar, porque el que calla, otorga", ha reflexionado la periodista y escritora, poniendo como ejemplo lo que hizo el humorista con Mariló Montero en su encontronazo ideológico en 'La Revuelta'.