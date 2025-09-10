Estupor mayúsculo con estos gravísimos 30 segundos de Nacho Cano en 'El Hormiguero': "Golpismo en prime time"

Este martes, 9 de septiembre, 'El Hormiguero' recibió la visita de Nacho Cano. Mientras Mariló Montero protagonizaba la entrevista más tensa de 'La Revuelta', el exmiembro de Mecano acudió al programa de Antena 3 tras querellarse por tercera vez con la jueza del caso 'Malinche' después de que fuera detenido por supuestas ilegalidades en las contrataciones de su musical en julio del año pasado.

"El criminal no soy yo, es la Policía", llegó a decir tras ser detenido. Desde entonces, Nacho Cano ha denunciado haber sido víctima de una operación contra él por apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una teoría de la conspiración que ha vuelto a mantener este martes durante su visita al programa de Pablo Motos, donde ha arremetido nuevamente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra la Policía.

El productor musical ha reconocido vivir con miedo. Hasta tal punto que guarda una cuantía económica para que, en caso de ser asesinado, "quienes lo hagan, lo paguen". "Temo que me peguen un tiro. He dejado un dinero en una cuenta corriente", aseguró el exmiembro de Mecano en 'El Hormiguero', a donde ha acudido días después de haber denunciado por tercera vez a la juez del caso 'Malinche', sobre la que ha dicho que le persiguió "de manera injusta". La causa fue archivada por la Audiencia Provincial en abril de 2025.

Nacho Cano ha insistido en que los ataques contra su persona se deben a su defensa, en el año 2021, a Isabel Díaz Ayuso, a la que agradeció haber mantenido los teatros abiertos tras la pandemia. Según ha contado en el programa de Antena 3, dos años después de aquello, antes de las elecciones autonómicas de 2023, sufrió un asalto en su casa que entendió como "un mensaje de: Estate calladito". Aunque no le robaron "nada": "Solo doblaron una mantita de mi cama".

Nacho Cano recuerda el caso 'Malinche'

El músico ha explicado que denunció este hecho en comisaría, donde se encontró al inspector Claudio, quien le aseguró que las cámaras de vigilancia estaban apagadas. Sin embargo, tiempo después se enteró por el testimonio de un cura que esas cámaras siempre habían estado encendidas. El caso continuó "en diciembre del 2023", cuando trajo "unos chicos becarios de México": "Tuvieron una oferta de la casa de México. Vinieron a Madrid a estudiar con todo pagado, gente maravillosa con talento y futuro".

Cuando llegaron los primeros ensayos, una de las chicas "monta muchos problemas y se la saca del proyecto porque tenía que haber una cierta armonía. Ella acaba en la comisaría de policía de Leganitos y ahí ven la luz", ha recordado Nacho Cano. Eso fue el comienzo de la operación: "Un día están los chicos ensayando en San Juan de la Cruz, llegan como tres coches de la policía a por ellos, se los llevan a interrogar en la comisaría. 11 horas sin asistencia legal y del consulado, intentando sacar algo malo de mí, preguntas para buscarme un lío".

Dos días después de aquello, el productor musical fue detenido por la policía, alegando que los chicos habían entrado ilegalmente. Según cuenta él mismo, uno de los agentes le pidió perdón: "Nacho lo siento porque yo fui de los que fui a tu casa cuando pasó lo del robo". "A partir de ahí salgo de la comisaría, voy a un restaurante y la gente comienza a mirarme raramente. Había salido en 'El País' y en la Cadena ser. Hago una rueda de prensa y a la hora y media Óscar Puente retira el patrocinio de Renfe", continuó relatando en 'El Hormiguero'.

.@NachoCanoMusica habla por primera vez en televisión tras quedar archivada la causa judicial que lo acusaba de contratación ilegal y tráfico de personas #NachoCanoEH pic.twitter.com/Yffab2PAku — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 9, 2025

El exmiembro de Mecano tacha al Gobierno de "banda criminal"

Según él, todo "estaba preparado como una cortina de humo", ya que esa semana llamaban a Begoña Gómez a declarar. Acto seguido, Nacho Cano se ha dirigido a la audiencia del programa, a los que ha mandado un mensaje: "Para que sepáis cómo opera esta banda criminal que gobierna". "Esa es la forma de trabajar de Sánchez y de Marlaska y de todos los que le rodean de arriba abajo. Me importa que todos sepáis que estamos jodidos. Estamos en un momento muy malo, hay que hablar y denunciar esto".

Acto seguido, ha mostrado una cartilla: "Esta es la cartilla de la Guardia Civil que estudió el duque de Ahumada en 1845, es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque creo firmemente que los únicos que nos van a sacar de esta ruina son esta gente", sentenció, ante la estupefacción de Pablo Motos. Treinta segundos que no tardaron en volverse virales en redes sociales, donde los usuarios de X cargaron duramente contra él por sus "gravísimas" acusaciones contra el Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Estos 30 segundos de Nacho Cano en el Hormiguero me parecen gravísimos.



¿Está incitando veladamente a un intento de Golpe de Estado como el de Tejero? 👇 pic.twitter.com/dhtFkQRr99 — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) September 9, 2025

Ni se esconden. Sin pudor alguno. Golpismo en prime time. https://t.co/g10WEz2I74 — Mario Montero 🇺🇦🇪🇺 (@monteroraya) September 9, 2025

No doy crédito a que una televisión, sea privada o sea pública, permita este tipo de discursos y no ponga freno ante apologías tan peligrosas y discursos que incitan el odio o a la insurrección militar. https://t.co/4ZPCeZSyL6 — ©® ✨ (@CristhianBlue99) September 10, 2025

Imaginaos hasta qué punto ‘no se puede decir nada’, que incluso se da voz a la idea de un golpe de Estado. Curiosa nuestra dictadura. https://t.co/KsvRf68N5m — alejandro シ🔻 (@alejandro_79_) September 9, 2025

Sí que deben ir mal las encuestas para pedir directamente un pronunciamiento militar o https://t.co/1yN6kkNhah — M et al (@Steb_F) September 9, 2025

"Es que ya no se puede hablar de nada" - "De nada... de nada..." y tenemos a este en prime time soltando gilipolleces https://t.co/HB0hOnn1Y9 — Sergio Gómez (@sergiomegom) September 9, 2025

Nacho Cano incitando a un golpe de Estado ? Pregunto … pic.twitter.com/pqFqIaG8q2 — Germán (@GDGC240977) September 10, 2025

Pero no hay libertad para expresión y estamos en una dictadura! Virgen Santa! https://t.co/WM6bEU6Zx8 — ĮRÊTH (@martagg82) September 9, 2025

Mariló en TVE explicando que en TVE nadie dice lo que está diciendo ella.



Nacho Cano en El Hormiguero explicando que tenemos un gobierno criminal que le va a matar en esta dictadura en la que no se puede decir nada.



Un día perfecto para entender qué es una disonancia cognitiva. — Hugo Martínez Abarca 🇪🇺🇵🇸 (@hugomabarca) September 9, 2025

Es curioso como todos/as, gente como Mariló Montero o Nacho Cano, dicen en televisión y periódicos, que estamos en una dictadura y que no puede decir nada... ¡Oh, no!... spoilers... todos dicen lo que les sale de ahí abajo. — Mario Cerdeño (@MarioCS1985) September 9, 2025

Nacho Cano en El Hormiguero diciendo que el Gobierno de España es una banda criminal.



España, 2025 🤦🏽‍♀️ — Eva Baroja 🗞 (@eva_baroja) September 9, 2025

Qué vergüenza ajena da Nacho Cano. https://t.co/DzrdBq5mg1 — Edu Galán (@edugalan) September 9, 2025

Hasta Pablo Motos se acojona de las barbaridades que dice Nacho Cano y eso que está llevando todo el arsenal a su programa… #NachoCanoEHpic.twitter.com/PACmU2th9k — Miss Kokoro (@KokoroMiss) September 10, 2025