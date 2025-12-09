Mediaset emociona con este valioso spot navideño, que tiene la firma de un aclamado director de cine

Mediaset ha estrenado su promo para felicitar la Navidad 2025 este martes, 9 de diciembre, en simulcast a través de todos sus canales. El grupo de comunicación ha buscado crear evento a las 23:00 horas con el lanzamiento de un spot que, este año, transmite un mensaje muy potente y a su vez necesario en tiempos de gran polarización: "Sea lo que sea lo que hoy nos divide, no es tan fuerte como lo que un día nos unió".

Así, la compañía apela nuevamente a las emociones en unas fechas tan señaladas y fraternales bajo el claim 'Por una Navidad más cerca'. Además, como ya ocurrió el año pasado, cuando se rindió homenaje a los jóvenes, a los voluntarios y a la solidaridad demostrada durante la DANA de Valencia, la pieza no la protagonizan los presentadores o las caras más relevantes y características de la casa. Aquí los protagonistas vuelven a ser personas ‘anónimas’.

Con 'El reencuentro' como título, el spot tiene la firma del aclamado y distinguido cineasta Rodrigo Cortés ('Buried', 'Luces rojas', 'Down a Dark Hall', 'El amor en su lugar' o 'Escape'). El guionista y productor español, con una contrastada trayectoria internacional, ha dirigido una idea que ha surgido de la División de Comunicación y Relaciones Externas y de la dirección de Antena de Mediaset.

De nuevo, el grupo ha confiado en la agencia CHINA y la productora Only 925, que se ha encargado de la producción y el rodaje de un anuncio de más de un minuto de duración. Con una factura cinematográfica sobresaliente y utilizando la pureza y la autenticidad de la amistad infantil como eje narrativo, esta emocionante y valiosa campaña recuerda a los espectadores de Telecinco, Cuatro y el resto de canales que la Navidad puede ser el momento más propicio para acercarnos a los que un día fueron parte importante de nuestras vidas.

Así es el precioso spot de Navidad de Mediaset

𝑆𝑒𝑎 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑎 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑜𝑦 𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛 𝑑𝑖́𝑎 𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑜́. 𝗣𝗢𝗥 𝗨𝗡𝗔 𝗡𝗔𝗩𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗠𝗔́𝗦 𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔. 💖🎄✨



¡Feliz Navidad! 🫶 pic.twitter.com/qmpQmgpFMK — Mediaset España (@mediasetcom) December 9, 2025

La acción transcurre durante una cena navideña en un restaurante. Entre los comensales y las conversaciones cruzadas, dos niños de unos ocho y diez años corretean por el local sin que nadie parezca reparar en ellos. Juegan entre las mesas, se esconden bajo los manteles, irrumpen en la cocina y, entre risas, improvisan escenas con frutas, cacerolas y hortalizas. Se disfrazan con abrigos demasiado grandes y vuelven a revolcarse por el suelo entre carcajadas.

Su complicidad es absoluta, pero de repente algo cambia. Sus miradas se detienen y se apagan. Ambos empiezan a alejarse despacio y acaban sentándose en mesas distintas: uno junto a un grupo de ejecutivos; el otro, junto a una mujer.

Entonces, la cámara desvela la verdad: esos niños no están allí. En sus asientos hay dos hombres adultos que se miran con una mezcla de emoción y nostalgia. Fueron amigos en la infancia, pero algo los distanció y ninguno dio el paso para mantener el vínculo.

A continuación, se levantan, avanzan el uno hacia el otro y se detienen justo en el punto en el que sus versiones infantiles se separaron. Finalmente, aparcan esas diferencias que les dividieron y se abrazan conmovidos ante las miradas emocionadas de todos los presentes.