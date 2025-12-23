Lo que se vio de Rodrigo tras la ruptura con Helena y su gesto en 'La Isla de las Tentaciones 9' está generando ruido

Este lunes 22 de diciembre, Telecinco ha emitido una nueva entrega de la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. En ella, se pudo ver la tensa hoguera de confrontación de Helena y Rodri. La joven eligió marcharse de la República Dominicana con Barranco, su tentador favorito, provocando una inesperada reacción en su hasta entonces pareja.

"Te voy a perdonar todo. Eres y serás la mujer de mi vida". Con estas bonitas palabras, Rodri se declaró a Helena, segundos después de presenciar la infidelidad de su novia con Barranco. De esta forma, quiso darle una oportunidad a su relación y marcharse con ella de la isla, en lugar de hacerlo con Olatz, algo que la madrileña no se esperaba, pues reconoció estar "bloqueada".

"Todo lo que he visto me ha dolido muchísimo… pero quiero salir de aquí con ella", aseguraba Rodri, totalmente hundido por lo que acababa de presenciar. Sin embargo, ella no lo tenía tan claro: "Pienso que me debo ir sola… le quiero a él… estoy bloqueada". Ante la insistencia de Sandra Barneda, finalmente Helena decidió marcharse con Barranco: "Aquí tengo una persona que me produce ilusión. Quiero conocer a Barranco".

Helena decide marcharse con Barranco: "Me encantas"

Y es que, pese a sentir un gran cariño hacia su pareja, también estaba empezando a sentir algo por su tentador. "Lo quiero, pero sé que esto no me lo perdonará nunca y me va a machacar. Nuestra relación no es sana", confesó la concursante. En ese momento, hizo acto de presencia Albert Barranco, quien confirmó sus ganas de seguir conociéndola en España.

Helena le confesó al tentador la decisión que había tomado: "Me encantas y estoy ilusionada. Y lo que me trasmites aquí hacía mucho que no sentía". Mientras tanto, Rodri ponía de manifiesto su dolor recriminándole a Helena que estaba siendo "egoísta" con él. Acto seguido, Barranco se dirigió a la joven: "Sabes lo que hay. Te lo dije desde el primer momento". "Obviamente, no sé qué va a ser de nosotros fuera. Simplemente quiero que fuera pienses en ti, te voy a tener en el corazón toda la vida porque para mí esta experiencia no habría sido nada sin una tía como tú", reconoció.

Las redes reaccionan a la decisión final de Helena: "Pobre Rodri"

Sin embargo, la sorpresa llegó con la inesperada reacción de Rodri, quien aceptó un abrazo de su ya expareja, a la que deseó que se cuidara y le pidió que nunca se olvidara lo que siente por ella. A continuación, estrechó la mano a Barranco, al que suplicó, con la voz quebrada, que la cuidara. Un gesto que fue muy comentado por los usuarios de las redes sociales. La mayoría alabaron la caballerosidad del joven, en un momento especialmente duro para él, aunque también recibió algunas críticas.

Chapo por Rodri porque cualquiera en su situación se hubiera ido. Y lo de darle la mano a Barranco y ese "cuídala ", un señor. #LaIslaDeLasTentaciones22 — Clàudia Martinez (@claudiiamg) December 22, 2025

Mira que nunca pensé que diría nada bueno sobre Rodri, pero en éste momento donde ha ido a donde Barranco, le ha dado la mano y le ha dicho "Cuidala", me ha partido 💔❤️‍🩹

Chapó por él y como se ha comportado en el último momento de la hoguera #LaIslaDeLasTentaciones22 pic.twitter.com/JlNTd5zBG4 — ❄️Wintę® i$ çømîng™❄️ (@maddilo10) December 22, 2025

Rodri ha quedado como un señor y Helena como una niñata #LaIslaDeLasTentaciones22 pic.twitter.com/Sk0Jwym9g8 — hablandoGH (@hablandOT_) December 22, 2025

Mi más sincera enhorabuena a Helena por conseguir que me acabe dando pena Rodri.#LaIslaDeLasTentaciones20 pic.twitter.com/4AMpLS05Bu — Bodrios y ... (@Bodriologia) December 16, 2025

Helena es tonta por irse con Barranco, que todos sabemos que va por fama. Aún así, Rodri me da 0 pena, hizo lo mismo, dice que se arrepiente (aunque besó a Olatz otra vez) no paraba de hablar mal de ella y culpabilizarla por todo lo malo de su relación #LaIslaDeLasTentaciones22 pic.twitter.com/y0bB9NhBXI — Sara Rey (@sara_reey) December 22, 2025

se tenía que ir sola 😭😭😭 https://t.co/SCzhxoR2tX — cata (@wonyocas) December 22, 2025

rodri podrá ser un pelotudo y todo lo que quieran pero cambiarlo por BARRANCO que es mil veces peor que rodri esq me parece un montón, andate sola hermana y listo https://t.co/NoCdiTq68t — vickk (@pitirandom) December 23, 2025

Pobre, no se merece semejante humillación https://t.co/COqZda4L0E — Marxaliana (@marxaliana) December 22, 2025

ya veo venir el patadón histórico que le va a pegar cuando lleguen a España https://t.co/WzuWGjLHm5 — 🕉️ | gd’s wife. (@sombrelaje) December 22, 2025

Me parece muy feo que traigan a Barranco con Rodri delante, nunca lo han hecho. #LaIslaDeLasTentaciones22 pic.twitter.com/vzyS9nRPuK — Spanish Tennis (@Hamboy75) December 22, 2025