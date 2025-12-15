Las dos grandes apuestas de entretenimiento con las que La 1 de TVE inaugurará el año 2026

Quedan apenas 15 días para que digamos adiós al 2025 y demos la bienvenida al 2026. Por ello, TVE ya está empezando a anunciar algunas de sus grandes bazas de entretenimiento para el arranque del año y con las que La 1 tratará de seguir subiendo en audiencias en detrimento de Telecinco.
Así, La 1 aprovechó la final de Eurovisión Junior 2025 para empezar a promocionar el estreno de 'Top chef: dulces y famosos', su nuevo talent de repostería que tomará el relevo de 'Bake off: famosos al horno' y que cuenta con Belén Esteban como una de sus principales estrellas.
Cabe recordar que junto a Belén Esteban forman el casting de 'Top Chef: dulces y famosos' los actores Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña y Alejandro Vergara, los cantantes y ex concursantes de 'OT', Roi Méndez y Natalia Rodríguez, la periodista Marina Castaño, la drag queen Samantha Ballentines, la atleta paralímpica Desirée Vila y los influencers Ivana Rodríguez y Tote Fernández.
'Top Chef: dulces y famosos' contará con Paula Vázquez como presentadora junto al jurado formado por los chefs Eva Arguiñano y Paco Roncero, que se mantienen de 'Bake off: famosos al horno' junto al chef argentino Osvaldo Gross.
Por otro lado, otra de las bazas que TVE ha empezado a promocionar para lanzar al inicio del nuevo año será la nueva temporada de 'The Floor'. Tras haber sido el concurso quiz más competitivo en el prime time de La 1 en los últimos 23 años, el programa regresará en enero a la parrilla de la cadena pública con Chenoa como maestra de ceremonias.
En 'The Floor', 100 concursantes compiten por dominar un gigantesco tablero. Tendrán que enfrentarse en duelos cara a cara de 45 segundos si quieren expandir su territorio. Para ello, no solo tendrán que dominar su categoría, sino que deberán mostrar sus conocimientos sobre la categoría retada.
