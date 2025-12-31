'La Promesa', avance del próximo capítulo, que La 1 de TVE pospone: Manuel da el paso contra Leocadia

A pesar de las advertencias de Curro, Manuel avanza hacia su hermano, que le apunta con la escopeta. Finalmente, consigue llegar hasta él y abrazarlo con desesperación. Martina miente a Margarita: contesta que ella y Jacobo no han contraído matrimonio aún porque se lo están tomando con calma. En cambio, su futuro yerno asegura que, si por él fuera, se casaba con Martina de inmediato.

Toño expone a Manuel su temor a que el tío de Enora no lo acepte por sus orígenes humildes. La joven, por su parte, tiene miedo de que el duque de Carvajal y Cifuentes se enfade por la maniobra de licenciar el motor a otras empresas. Las cocineras mienten a Carlo sobre los motivos de la cancelación de la boda de Ángela y Lorenzo.

El muchacho lo comenta a María Fernández, que le quita hierro al asunto. Teresa pide a Cristóbal que deje de amenazar al servicio con el despido. Samuel confiesa que fue él quien recomendó a Carlo. María se sorprende, ¿es que ya no siente nada por ella? Él, por su parte, intenta convencer a la doncella para darle una oportunidad a Carlo como padre de su hijo. La muchacha, finalmente, decide sincerarse con él y revelar que fue Samuel quien intercedió para que lo contrataran.

Pía admite que sigue triste por el disparo de Curro... Candela cree que lo mejor que puede hacer el muchacho es escaparse con Ángela lejos. Alonso ruega a Manuel que no salpique la sangre en su guerra contra Leocadia. La señora de Figueroa intenta firmar una tregua con Margarita, pero ella le recrimina que es patética imitando a Cruz.

Martina quiere darle relevo a Adriano con los niños, pero él prefiere quedarse. Algo se ha roto entre ellos... Tras una temporada lejos del palacio, Curro y Ángela han tenido tiempo para reflexionar. Finalmente, han decidido volver a La Promesa. Y lo hacen con más fuerza que nunca y con una condición: ¡reclaman su derecho a ser felices!

Avance de La Promesa del capítulo 748 (Viernes 2 de enero)

Tras regresar a La Promesa, Curro y Ángela expresan a Alonso y a Leocadia su deseo de seguir adelante con su relación, y no están dispuestos a renunciar a ello. Petra pide a Jacobo que venda la joya que le regaló la marquesa y él acepta el encargo. Carlo agradece a Samuel que intercediera por él y el cura le da su voto de confianza. María Fernández tantea a Carlo, pero el lacayo solo ha vuelto a La Promesa por el trabajo, no por ella.

Curro confirma a Alonso su intención de restituir su honor. ¿Cuál será la reacción del marqués? Teresa hace un encargo a Vera y la doncella le comunica que mantendrá las formas, pero no volverán a ser amigas. Ángela asegura a Adriano y Martina que Curro y ella van a luchar por su amor cueste lo que cueste. Ellos la animan, ¿quizás están proyectando su propia situación? Manuel, cansado de tanta mentira, se enfrenta a Leocadia y la llama embaucadora y estafadora. ¿Cómo reaccionará ella?