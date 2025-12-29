'La Promesa', avance del capítulo del martes 30 de diciembre: Manuel, en riesgo y un personaje de vuelta

En el capítulo 744 de 'La Promesa' de este lunes, 29 de diciembre, Enora entrega a Manuel un documento clave con el que puede asestar la primera gran estocada a Leocadia de Figueroa, que se convierte en su enemiga a batir en esta quinta temporada de 'La Promesa'. Toño y Manuel maquinan cómo dar ese primer golpe, pero el heredero de Luján tiene claro que Leocadia manipulará a su padre, a quien tiene comiendo de su mano. El hijo de Simona cree que hay que prevenirle de lo que piensan hacer.

Pía Adarre protagoniza un fuerte enfrentamiento con Leocadia por defender a Curro. La señora no consiente que se ponga del lado del «bastardo» en su presencia y así se lo hace saber perdiendo las maneras.

Teresa saca la cara por Cristóbal Ballesteros ante Petra cuando esta cuestiona la orden de enviar a Vera a limpiar los ventanales del torreón del palacio sin ayuda. Algo que sorprende a la propia Teresa. Por eso, el ama de llaves encara después al mayordomo y le espeta que es una decisión injusta que le va a repercutir a ella negativamente en su tensionada relación con el servicio.

María Fernández confiesa a Pía su miedo a contarle toda la verdad a Carlo sobre el embarazo. Le tiemblan las piernas solo de pensarlo y cree que no va a ser capaz nunca. Pía le insiste en que dé el paso. En paralelo, Samuel media para que Carlo vuelva a ser contratado en La Promesa, pero Ballesteros se niega por despistado y cara dura.

Lorenzo empieza a perder los nervios por la situación de Ángela, recluida junto a Curro en la cabaña. Y, delante de Leocadia, también desesperada, amenaza con acudir hasta allí y cargarse al muchacho con tal de recuperar a su prometida. En el final del avance vemos cómo alguien se acerca al lugar y a Curro apretando el gatillo tras pedirle el alto reiteradamente. ¿Contra quién ha disparado? Contra Alonso.

Avance de La Promesa del capítulo 745 - Martes 30 de diciembre

Samuel asegura a Petra que, más pronto que tarde, se verá obligado a cerrar el refugio por falta de recursos. Las cocineras animan a Toño a contarle sus preocupaciones a Enora. El hijo de Simona confiesa a la muchacha su temor de que su tío no lo acepte. Finalmente, Cristóbal accede a contratar a Carlo, pero establece que trabajará bajo la supervisión de Santos. María Fernández se sorprende al verlo de nuevo en La Promesa. ¿Terminará confesando la verdad?

Martina insta a su prometido a hacer más planes. Jacobo, por su parte, pregunta a Adriano si sabe el motivo de la hiperactividad de Martina. Adriano lo intuye, pero, no se lo puede decir... Margarita pregunta a su hija por qué aún no se ha casado con Jacobo. ¿Contará la verdad a su madre? También muestra su preocupación por la deriva del marqués con Leocadia y Alonso lo escucha. Manuel visita de nuevo a Curro y promete que no se va a detener: si su hermano quiere evitar que se acerque, esta vez tendrá que matarlo.