La 1 de TVE firma un récord de audiencia con la Lotería y 'El programa de Ana Rosa' se hunde a un reseñable 5,3%

La 1 de TVE arrasó en audiencias este lunes 22 de diciembre con la retransmisión del Sorteo de la Lotería Nacional, un clásico que supone el arranque de la programación navideña de la cadena pública. Y más que nunca, este evento dejó a sus principales competidores bajo mínimos durante la mañana.

El programa de más de cinco horas de duración, presentado por Sandra Daviú y Blanca Benlloch como es habitual, obtuvo un desorbitado 43,4% de cuota de pantalla y congregó a 1.740.000 espectadores de media.

Decreció en espectadores respecto al 2024 (2,3 millones) debido a que el 22 cayó en domingo y no en lunes, día laborable, como en esta ocasión. Aun así, la cifra en miles es espectacular. Además, sube en cuota y alcanza un récord en siete años en este parámetro. Con ese 43,4%, la retransmisión de la Lotería de Navidad crece con respecto al 40,9% del año pasado y se encumbra a su índice de share más elevado desde el 2018, cuando registró un 46,5%.

Posteriormente, el especial 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo al frente anotó un espectacular 24,3% de cuota en su primera parte gracias al efecto arrastre. Tras el informativo territorial, el segundo tramo del programa promedió un 14,4%. A continuación, el 'Telediario 1' con Alejandra Herranz prolongó los buenos datos de la mañana con un 15,9%.

Así, ante el 40,6% mediado en la franja matutina, La 1 de TVE se impuso de manera incontestable en el día con un 16,7% de cuota, cuatro puntos por delante de Antena 3 (12,7%), que mermó su dato diario fundamentalmente por el 7,3% que marcó 'Espejo Público'. Aunque la cadena peor parada fue Telecinco como era de esperar. Hundida en un 9%, se situó casi ocho puntos por debajo de La 1 a pesar de contar con 'La Isla de las Tentaciones' (12,3% y 17,5%).

Y esto fue debido al impresionante batacazo que se pegó 'El programa de Ana Rosa' (sin Ana Rosa) -con un reseñable 5,3% de share frente al especial de la Lotería en TVE- y al posterior 7,3% con el que se conformó 'Vamos a ver', el magacín de Patricia Pardo.