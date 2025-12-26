Jordi Évole no calla ante el gran bulo de la fachosfera sobre el documental de Eduardo Casanova y el VIH

Si por algo se caracteriza Jordi Évole es por no tener pelos en la lengua ni miedo a nada ni a nadie. Por eso, el presentador de La Sexta no ha dudado en cuestionar el titular de El Debate sobre el documental que prepara junto a Eduardo Casanova en el que el actor habla abiertamente de que tiene VIH.

Y es que el citado periódico titula su noticia sobre este documental asegurando que "Eduardo Casanova rentabiliza su VIH". Algo que ha provocado que Jordi Évole conteste dejando claro que en ningún momento el actor de 'Aída' va a cobrar por hacer este documental.

"No sé muy bien el sentido que le quieren dar al verbo “rentabiliza” en este titular. Por aclarar, Eduardo Casanova ha cobrado 0€ (cero euros) por participar en el documental que produce @delbarriotv, empieza diciendo el presentador de 'Lo de Évole'.

"Lo estrenamos en 2026. En los cines. Los del titular también estáis invitados", termina diciendo Jordi Évole dejando retratado al citado periódico dirigido por Bieito Rubido e impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas.

Así será el documental de Eduardo Casanova producido por Jordi Évole

Atresmedia y Producciones del Barrio preparan un documental protagonizado por el director y actor Eduardo Casanova que se estrenará en cines en 2026. En el largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter y producido por Jordi Évole, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH.

No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y activistas reclaman desde hace muchos años para ayudar a acabar con el estigma social asociado al virus.

Tras media vida en silencio, Eduardo decide contarlo públicamente. Pero, antes, necesita hablarlo con algunas de las personas que le han acompañado durante estos años: su doctor, su enfermera, sus colaboradores más cercanos, sus amigos.

El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.