Joaquín Prat contesta sin rodeos en Telecinco a Isa Pantoja tras pedirle perdón por su 'traición' en TVE

Hace unos meses, Joaquín Prat no dudó en mostrar su decepción porque Isa Pantoja no se despidió de él cuando decidió dejar 'Vamos a ver' para dar el salto a TVE como fichaje estrella de 'La familia de la tele'. Ahora, que la hija de Isabel Pantoja ha vuelto a Telecinco como invitada de 'De Viernes' parece que ha llegado el momento del perdón.

Así, 'El tiempo justo' ha emitido un vídeo en el que Isa Pantoja no dudaba en disculparse con el presentador después de no haberse despedido de él en su momento. "Le pediría perdón a Joaquín Prat porque me fui de un día para otro del programa", responde la hija de Isa Pantoja al preguntarle a quién pediría disculpas.

Tras ver sus palabras, Joaquín Prat era claro al decirle que "no me tienes que pedir perdón". "No me molestó que no te despidieses de tus compañeros cuando te fuiste a otra cadena, si me sorprendió y notas una especie de decepción por todo el cariño que le hemos dado porque ella es merecedora de ese cariño", destacaba el presentador.

"Para mí fue una grata sorpresa conocer a Isa y cada vez más en todas las horas y horas de televisión que hicimos. Es una persona con un corazón enorme, muy madura y nunca ha eludido ningún tema, nunca ha hablado desde el odio, desde la ira o desde el reproche", proseguía defendiendo.

Además, Joaquín Prat iba más allá al decir que "es una mujer a la que le tengo un gran cariño". "No me tienes que pedir perdón, lo único que espero es que cuando nos volvamos a ver nos podamos dar un beso y quién sabe si el día de mañana volver a trabajar juntos", añadía. "Pobrecita. Y perdón le tienen que pedir a ella muchos de los que hemos visto y llevamos viendo en los últimos tiempos", concluía el presentador.

Hay que recordar que aunque Isa Pantoja ha vuelto como invitada de 'De Viernes' sigue siendo rostro de TVE pues la colaboradora es una de las concursantes de 'DecoMasters', el talent de decoración que prepara TVE y en el que también participan otros rostros como Antonia Dell'Atte o Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia.