Informativos Telecinco da explicaciones por su criticada actuación ante la caída de Manoli en la Lotería, y justifica al reportero

'Informativos Telecinco' ha tenido que dar explicaciones tras la criticada actitud de un reportero durante su cobertura del Sorteo de la Lotería de Navidad. El periodista, desplazado al Teatro Real, entrevistó a Manoli, una mujer de 88 años que sufrió un aparatoso accidente ante las cámaras después de su intervención en la edición matinal.

El informativo puso el foco en las historias de ciudadanos anónimos que cada año acuden al emblemático teatro de Madrid para vivir en directo el sorteo. Y durante una de las conexiones en directo con Bricio Segovia, presentador en plató, uno de los reporteros cedía el micrófono a la citada entrevistada, que se encontraba entre las butacas disfrazada de punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado.

Tras una pequeña charla, Manoli protagonizó una caída que registró perfectamente la cámara de 'Informativos Telecinco'. La mujer tropezaba con su disfraz entre los asientos y se desplomaba al suelo. Mientras, el reportero y Bricio Segovia continuaban con la conexión ajenos a ese episodio.

La abuela se pega un hostión en directo y el presentador sigue como si nada. Estoy llorando



pic.twitter.com/G8WGMDYnDB — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) December 22, 2025

Al escuchar el grito de Manoli y el revuelo causado, el periodista enviado al Teatro Real se giró para comprobar su estado. Sin embargo, en lugar de detener el directo con plató y socorrer a la anciana de 88 años, optó por seguir su trabajo con normalidad mientras varias personas se unían en el fondo de la imagen para ayudar, como debía ser, a la accidentada.

Esta escena ha dado lugar a mucha controversia en redes, con un debate profundo sobre si antes que periodista debes ser persona. Desde luego, el reportero en cuestión eligió lo primero. Y ante tanto ruido y críticas, 'Informativos Telecinco' se ha visto en la obligación de dar explicaciones. Primero, sobre el estado de salud de Manoli tras el incidente y, después, sobre por qué se reaccionó de una forma tildada de "irresponsable".

"Sufrió un traspiés detrás de nuestro reportero, pero no se preocupen porque Manoli no ha sufrido daños", explicó Ángeles Blanco en el informativo nocturno anoche. "Ya no me duele. Antes me dolía, ahora no", declaró la propia Manoli ante los micros. Así, se contuvo la inquietud que se generó por la entrañable señora.

Manoli, la mujer que sufrió una caída detrás de un reportero de Informativos Telecinco, confirma que se encuentra bien: "Antes me dolía, ahora no" pic.twitter.com/GYM5xjkQpM — Informativos Telecinco (@informativost5) December 22, 2025

Y este martes, 'El Matinal', donde se produjo precisamente este episodio, Bricio Segovia ha justificado por qué se actuó así: "El día de la Lotería siempre llega con una anécdota y una de ellas, un susto de hecho, ocurría en la sala del sorteo con una de nuestras entrevistadas. Aquí en plató, cosas del directo, no nos dimos cuenta en el momento. Nuestro compañero, que acababa de entrevistar a esta mujer, vio que estaba siendo atendida y por eso continuó informando".

"Tras el susto, volvió a hablar con Manoli", ha añadido el conductor, introduciendo el total en el que la mujer aseguraba que se encontraba perfectamente y, encima, con humor: "Antes me dolía, pero ya se me ha curado. Estoy deseando que salga un premio gordo para salir corriendo".