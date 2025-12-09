El virólogo López Guerrero irrumpe en La 1 de TVE y lanza este serio aviso ante la nueva variante de la gripe

'Mañaneros 360' ha entrevistado al virólogo José Antonio López Guerrero debido al fuerte repunte de la gripe estacional ante una variante, llamada K, que acelera la transmisión del virus a una tasa de incidencia de 600 casos por cada 100.000 habitantes en este momento; con la previsión de que los contagios suban por el puente. Lo peor estaría por llegar mientras ya se nota un aumento de la presión hospitalaria.

"Los expertos nos lo están diciendo: lo peor de la gripe está por llegar. Aún no han llegado los picos. Se incrementa la incidencia, también los ingresos hospitalarios, y la culpable es la variante K de la gripe", ha introducido Adela González en La 1 de TVE antes de dar paso al experto, al que ha preguntado directamente si es una variante muy peligrosa y solo muy contagiosa.

"Al ser más contagiosa, es más peligrosa. Es una variante de gripe contra la que nos vacunamos todos los años, pero que tiene unas mutaciones muy específicas en el sitio que utiliza el virus para entrar en la célula y hace que sea más resistente a nuestra inmunidad", ha indicado en primer lugar José Antonio López Guerrero.

"Por lo tanto, es más transmisible y en el conjunto de la población un virus que sea más transmisible es más peligroso porque acaba tensionando los hospitales", ha advertido seriamente el virólogo. Eso sí, desde el punto de vista clínico, y aunque está en fase de estudio, la variante K "no parece que produzca mayor sintomatología".

Además, López Guerrero, a modo de aviso, ha hecho hincapié en que "nunca es tarde" para ponerse la vacuna. "Es la medida más efectiva preventiva. Aunque no sea 100% efectiva, pero sí lo es para aquello más importante: el cuadro clínico severo y la hospitalización", ha insistido.

No obstante, el científico ha admitido que esta variante de la gripe (que ahora representa el 50% de los casos) "empezó a surgir en Europa después del diseño de la vacuna estacional y eso hace que haya perdido efectividad". "Pero no la convierte en inútil", ha puntualizado para eventuales negacionistas, asegurando que puede "evitar que nos lleve al hospital".

Por otro lado, José Antonio López Guerrero ha lamentado cómo "hemos desaprendido todo lo que estuvimos aprendiendo" con la pandemia del coronavirus. A su juicio, estamos malacostumbrados a que los medios nos tutelen sin tomar remedios de forma voluntaria.

"La higiene sigue siendo importante o la ventilación de casa unos minutos. Si tenemos sintomatología, evitar ir a trabajar o salir de casa, estupendo. Y si no podemos, hay que usar la mascarilla", ha pedido por responsabilidad. "No hay que esperar a que Sanidad nos obligue llevarla", ha rematado.