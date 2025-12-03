El presidente de RTVE emite un comunicado para desmontar el bulo del PP sobre la manipulación de audiencias

En los últimos meses, son muchas las voces que están cuestionando la pluralidad de TVE. Pero incluso se están cruzando aún más límites llegando incluso a señalar que el Gobierno tiene compradas las audiencias para favorecer a TVE. Algo que llegó a colarse hace unas semanas en 'El programa de Ana Rosa' y que ahora ha llevado al PP de Galicia a defender que la caída de audiencia de la TVG tendría que ver por el ascenso de La 1.

Y es que el PP ha presentado en el Parlamento de Galicia una pregunta "de urgencia" a Concepción Pombo, la directora general de la CSAG, la antigua CRTVG, sobre "la fiabilidad y la transparencia" del sistema de medición de audiencias que "en los últimos meses parece favorecer a Televisión Española".

La TVG finalizó 2024 con el share más bajo de su historia, un 8,6%. Una cifra que está a punto de empeorar en 2025 pues tras once meses transcurridos acumula un 8,3% después de que en octubre saltaran todas las alarmas al anotar un flojísimo 7,7%. Unas cifras que ahora el PP de Galicia extrapola a la posible compra de Kantar Media por parte de RTVE y el gobierno de Pedro Sánchez.

En el texto de la pregunta del PP se recuerda que la directora general de la cadena autonómica gallega ya expresó en la Comisión de Control que la corporación de medios públicos está muy atenta "a las auditorías que se le hacen al medidor y a las penalizaciones que se le fueron aplicando a Kantar Media por sus desviaciones en las mediciones de audiencia de la TVG en los dos últimos años".

Unas acusaciones completamente disparatadas a las que José Pablo López, el presidente de RTVE no ha dudado en contestar en sus redes sociales como ya hiciera cuando Ketty Garat hizo lo mismo en 'El programa de Ana Rosa'. "De quién es la culpa de que Televisión de Galicia caiga de audiencia y cierre su peor año histórico? Por supuesto de TVE y del "sanchismo" que ahora controlan los audímetros", empieza diciendo el presidente de RTVE. En ese sentido, el directivo remarca como en el mes de noviembre La 1 ha marcado un 11,4% en Galicia mientras que la TVG cerró con un 8%.

Asimismo, José Pablo López termina explotando por ver cómo se está atacando a TVE desde todos los sectores de la derecha y la ultraderecha. "Jamás, en 20 años de profesión, había visto semejante campaña de descrédito contra el trabajo que hacemos en la televisión pública y de presión sobre KantarMedia. Ya sólo falta que alguien culpe a los espectadores por no elegir bien lo que ven en la tele", sentencia.