El ínfimo e inusual dinero que Netflix paga por el cartel de 'Stranger Things' en las Campanadas de la Puerta del Sol

Netflix ha tirado la casa por la ventana para la promoción de la temporada final de 'Stranger Things', cuyo último capítulo se estrenará el próximo 1 de enero. Así, la plataforma de streaming ha llenado las calles del centro de Madrid con diferentes luces y elementos para promocionar los últimos episodios de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown.

De esta forma, Netflix ha utilizado algunos de los espacios públicos más emblemáticos del centro de Madrid como un videomapping en la fachada de la Real Casa de Correos, la sede de la Comunidad de Madrid, así como letras iluminadas alusivas a la ficción en una de las calles aledañas a Sol y también ha preparado un letrero de neón para felicitar el 2026 a todos en pleno reloj de la Puerta del Sol.

Una campaña publicitaria que hacía indicar que Netflix había hecho un fuerte desembolso para promocionar la última temporada de 'Stranger Things', pero nada más lejos de la realidad. Según ha desvelado El Diario de fuentes del Gobierno madrileño, Netflix no paga ninguna tasa ni al Ayuntamiento ni a la Comunidad por el uso de la fachada de la Comunidad para el videomapping que se ha emitido durante 42 pases durante el puente de la Constitución y desde el pasado 20 de diciembre hasta pasadas las fechas navideñas.

Pero es que de cara a este 31 de diciembre, Netflix ha conseguido algo histórico pues el cartel de 'Feliz 2026' con letras de neón está escrito con la fuente de 'Stranger Things'. Una imagen que se colará en la retransmisión tanto de RTVE como de Atresmedia en las Campanadas de Fin de Año pues está justo debajo del reloj de la Puerta del Sol al que todas las miradas estarán puestas a las 12 de la noche.

En Madrid ya esta en venta hasta el cartel para felicitar el Año Nuevo



Es increíble lo de esta Comunidad y como venden absolutamente cualquier cosa



No se yo que tal les sentará a las teles que emiten las campanadas



Toda la campaña de Netflix con la temporada final de 'Stranger Things'

Otro guiño a 'Stranger Things' que tampoco supondrá ningún tipo de contraprestación económica. Donde si la ha habido es en el entorno de Callao y la Puerta del Sol. Desde el 22 de noviembre, Netflix mantiene una instalación de letras iluminadas como las que utiliza Joyce (Winona Ryder) en su casa en la primera temporada de la ficción para comunicarse con su hijo Will (Noah Schnapp, en la Calle Postigo de San Martin por donde pasan más de 120 millones de personas al año. Por esta acción, Netflix paga al Ayuntamiento 1.528 euros en total, lo que supone unos 33 euros diarios por ocupar uno de los espacios publicitarios más cotizados en la capital.

Un amplio despliegue al que se suman también otros elementos como una figura del demogorgon imitando al célebre Oso y el madroño así como la tematización de las diferentes entradas al Metro de Sol. Además, la plataforma ha alquilado a Adif la entrada de la ballena de Sol para colocar allí más publicidad de 'Stranger Things'. Un coste que por ahora no ha sido comunicado ni por la empresa ni por la Comunidad de Madrid.

Una táctica de Netflix que no es nueva. De hecho, hace unos meses fue muy polémico cómo la plataforma alquiló el entorno de la Puerta de Alcalá y Cibeles para la celebración de su fiesta del décimo aniversario, a la que solo se podía acceder con invitación.