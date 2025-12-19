'De Viernes' anuncia a los 4 invitados de hoy, 19 de diciembre en Telecinco para combatir a la final de 'La Voz'

'De Viernes' ofrecerá este viernes, 19 de diciembre una nueva entrega en Telecinco con la intención de subir sus datos de audiencia tras su bajón de la semana pasada. Para ello, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con cuatro invitados aunque no lo tendrá nada fácil pues se verá las caras con la final de 'La Voz 12' en Antena 3.

Para empezar, 'De Viernes' volverá a recibir en el plató a Carlo Costanzia di Costigliole para responder a las duras acusaciones que Mar Flores ha vertido sobre él en sus memorias y en sus recientes intervenciones televisivas y anunciar su intención de emprender medidas legales contra la modelo.

De esta manera, el padre de Carlo Costanzia volverá al programa de Telecinco después de que se dijera que la cadena le iba a vetar tras su última polémica entrevista y después de todo lo que ha contado Mar Flores en sus memorias.

Esta noche, en ¡De Viernes!... 🪩 Carlo Costanzia regresa al plató para anunciar medidas legales contra Mar Flores.



🔹 Paola Olmedo, Junko y Pocholo Martínez-Bordiú.



🪩#DeViernes

📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/wYkAvbSzQm — De Viernes (@deviernestv) December 19, 2025

Por otro lado, 'De Viernes' también recibirá en el plató a Paola Olmedo. La ex pareja de José María Almoguera contestará a las declaraciones que hizo sobre ella la semana pasada el hijo de Carmen Borrego en las que la culpaba de estar frenando el proceso de divorcio.

La que fuera colaboradora de 'Tardear' revelará los motivos por los que aún no se han firmado los papeles y ofrecerá nuevos detalles sobre cómo fue su relación con la familia Campos.

'De Viernes' consigue la primera entrevista de Junko, la viuda de Bernardo Pantoja

Junko, viuda de Bernardo Pantoja, hablará por primera vez en un programa de televisión en el 'Scoop' de la semana, en el que se referirá a cómo fue su relación con el padre de Anabel Pantoja y cómo era el vínculo padre-hija. También realizará un duro retrato de Isabel Pantoja y ofrecerá detalles de cómo trataba el clan al hermano de la tonadillera.

Por último, Pocholo Martínez-Bordiú regresa a un plató de televisión para anunciar su intención de dejar la noche y emprender un nuevo rumbo en su vida en una entrevista en la que también recordará las etapas más intensas de su carrera.