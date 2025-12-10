Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 11 de diciembre: Leonardo rompe a Irene y la petición de Luisa

'Valle Salvaje' ofrece este jueves, 11 de diciembre su tercer capítulo de esta semana tras retomar su ritmo de emisión habitual en La 1 de TVE desde el martes pasado ante el parón de dos días debido al Puente de la Constitución y el sorteo del Mundial de 2026.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana se veía obligada a enfrentar a Pepa a sus temores. Enfrentados también quedan Bárbara y Leonardo, a quien la joven insistía en la imposibilidad de su amor.

Mientras que pendiente del muchacho también hay otra persona, la más interesada en sellar su destino junto a los Gálvez de Aguirre, con la incógnita de si conseguirá finalmente saciar su objetivo.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves, 11 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano'?

Avance del capítulo 313 de 'Valle Salvaje' del jueves 11 de diciembre

Avance del capítulo 313 de 'Valle Salvaje' del jueves 11 de diciembre

Leonardo rompe por completo el corazón de Irene, justo cuando Bárbara le confiesa que se besaron de nuevo. Mientras, Adriana desafía las normas de la Casa Grande y visita a Luisa en prisión, sin imaginar el favor que la criada está a punto de pedirle. ¿Se atreverá a cumplirlo?