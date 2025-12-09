Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 10 de diciembre: Jarro de agua fría con Bárbara y Leonardo

'Valle Salvaje' ofrece su segundo capítulo de esta semana tras retomar su ritmo de emisión habitual en La 1 de TVE este martes ante el parón de dos días debido al Puente de la Constitución y el sorteo del Mundial de 2026.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', el terrible destino de Luisa, que va a ser acusada de sacrilegio lo que le va costar su vida, lleva a Adriana al límite y sufre un desmayo en el valle.

Mientras Alejo, más desesperado que nunca, se decide a pactar con el mismo diablo, y deja claro que si Luisa muere él también estará muerto en vida como un fantasma divagando por el Valle.

José Luis se encara con Rafael por no haber prohibido que Adriana visitara a Luisa. Mientras, Victoria le deja claro que con ella no tiene que fingir y que sabe perfectamente que le da igual que Luisa sea ajusticiada. Además, Leonardo le deja claro a Bárbara que por mucho que intenten separarle de ella, él siempre hará lo posible para poder recuperarla.

Por último, Dámaso hace una revelación a Mercedes que la va a cambiar para siempre y le reconoce que da gracias a la vida por haberle puesto en su camino y que nunca se ha encontrado con una mujer tan increíble como ella.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 10 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano'?

Avance del capítulo 312 de 'Valle Salvaje' del miércoles 10 de diciembre

Avance del capítulo 312 de 'Valle Salvaje' del miércoles 10 de diciembre

En el siguiente episodio de la serie, Adriana se va a ver obligada a enfrentar a Pepa a sus temores. Enfrentados también quedan Bárbara y Leonardo, a quien la joven insiste en la imposibilidad de su amor.

Mientras que pendiente del muchacho también hay otra persona, la más interesada en sellar su destino junto a los Gálvez de Aguirre, con la incógnita de si conseguirá finalmente saciar su objetivo.