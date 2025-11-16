'Sueños de Libertad', avance semanal capítulos del 17 al 21 de noviembre: La boda de Gabriel y Begoña y el revés de Andrés

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho este miércoles registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras la llamada de Enriqueta, Andrés no paraba de darle vueltas a sus recuerdos y trataba de darles respuesta mientras sus sospechas hacia Gabriel y su desconfianza sigue creciendo y más ahora que ha descubierto que su primo ha decidido aceptar el puesto de director. Y Digna no dudaba en hablar con Begoña para entender su decisión de adoptar a Julia.

En la colonia, todos los cambios de Brossard en Perfumerías De La Reina estaban empezando a generar tensiones entre todos. La decisión de vender productos de la fábrica francesa en la tienda provocaba un fuerte malestar entre las dependientas. Y la noticia de que los productos más exclusivos se venderán en París generaba más incertidumbre al sentir que los intereses de la empresa ya no son los mismos.

Por su parte, Claudia, tras valorar a todas las candidatas para ponerse al frente de la casa cuna tomaba la decisión de contratar a Mari Paz pues considera que es la persona ideal para cuidar de los niños.

En la fábrica, Gabriel pedía a Tasio que se encargue de la supervisión de las obras y no duda también en decirle a Marta que la necesita de su lado. Después, consciente de que Andrés está empezando a recordar, no dudaba en visitar a Remedios en la cárcel para tratar de arreglar todo lo que puede suponer un problema ahora que es el director y pueda poner en riesgo su plan de fulminar a los De La Reina.

Cristina recibía la inesperada visita de Beltrán, el que iba a ser su marido, antes de dejar Madrid y llegar a Toledo. El hombre regresaba para comunicarle que se va a casar con Loreto y ella trataba de mostrarse feliz por él y le deseaba lo mejor para su futuro.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 17 al viernes 21 de noviembre:

Capítulo 438 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 17 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés se lleva un fuerte revés al enterarse por el abogado de Remedios que se niega a entrevistarse con él en prisión después de la presión de Gabriel. Y por si fuera poco, su primo quiere casarse con Begoña en un mes y por ello le pide al detective Ángel Ruiz que aligere su investigación.

Por su parte, Begoña anuncia a la familia que Brossard ha decidido eliminar el puesto de enfermera en el dispensario. Al saberlo, Gabriel propone intervenir para hablar con Cloe y revertir su decisión pero la enfermera lo declina como ya hizo con Luz. Paralelamente, Cloe decide visitar a María para tenerla de su lado en la junta de accionistas.

Claudia celebra el nombramiento de Mari Paz como nueva encargada de la casa-cuna. Pero su gozo en un pozo porque Brossard considera que esa iniciativa no es necesaria ante los problemas económicos que acarrea Perfumerías De La Reina. Y al saberlo, Begoña decide intervenir pero al no servir de nada termina pidiéndole ayuda a Gabriel.

Digna y Julia comparten un momento entrañable en la cocina y la niña trata de convencer a su abuela para que enseñe labores a otras mujeres. Mientras, Cristina acompaña a Beltrán a la tienda para comprar el regalo para su prometida y el chico aprovecha para entregarle su invitación de boda.

Joaquín descubre un fallo en el embalaje de Brossard y tras ello decide montar su propio negocio de empaquetado ahora que se ha quedado sin trabajo. Gabriel opta por visitar a Digna para demostrarla que puede confiar en él pero ella sigue teniendo sus reticencias. Y finalmente, Andrés le deja claro a María que su relación no tiene ningún futuro y es mejor finalizarla porque ha recordado que antes del accidente ya descubrió que podía andar y que Gabriel saboteó la sala de calderas y ambos estaban compinchados.

Capítulo 439 de 'Sueños de Libertad' - Martes 18 de noviembre

Digna comparte sus sospechas sobre Gabriel con Damián dejando claro que no se va a ganar su aprecio hasta que no le demuestre que es un buen padre con Julia. Pero él defiende profundamente a su sobrino y termina desahogándose con Manuela que no duda en apoyar a su jefe. Después, Digna se postula para ser la nueva profesora de labores del hogar.

Paco se despide de Luis y Cristina pues se marcha de Toledo para trabajar en una empresa italiana. Con la salida de su ayudante, el perfumista opta por retomar su trabajo directo con Cristina pues considera que no tiene sentido tener dos equipos. Ella le deja claro que no van a tener ningún problema.

Gabriel trata de convencer a Cloe para mantener el proyecto de la casa cuna y para ello Claudia propone una solución: hacerse cargo ella de los gastos de alquiler del local y finalmente la francesa acepta. Después en la cantina, tras una discusión con Cloe, Gaspar le habla del ungüento de Luz y Begoña y la francesa le muestra el interés de Brossard para comercializarlo pero la doctora lo rechaza.

Joaquín hace un gran descubrimiento sobre un material que podría revolucionar su negocio de embalaje aunque llevarlo a la práctica no va a ser nada fácil. Finalmente, Andrés decide preguntarle a Marta sobre sus sospechas y terminan discutiendo pues Marta no duda en defender a Cloe.

Capítulo 440 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 19 de noviembre

Andrés trata de sonsacar información sobre Gabriel a Cloe pero se queda con las ganas para poder conectar la llegada de Brossard con su primo. Mientras, Digna se muestra desolada ante Joaquín y Gema después de no haber conseguido el puesto de profesora en el colegio.

Carmen presenta a Claudia y David en la cantina y ambos descubren que tienen mucho en común. Cloe pone al corriente a Marta con la decisión de Brossard de imponer nuevos uniformes a las dependientas que son idénticos a los de Francia. Tanto Marta como Claudia y Gema están en contra del cambio. Y después, Marta no duda en criticar a Cloe ante Pelayo.

Luz y Begoña le presentan su proyecto de ungüento a una empresa farmacéutica pero su encuentro no sale como esperaban ante los comentarios machistas del representante. Pero ambas no se dan por vencidas para poder sacarlo adelante.

Manuela comparte con Claudia su preocupación sobre el estado de Damián y la dependienta empieza a notar que su tía se está enamorando de su jefe y su tía termina confesándolo aunque sabe que no tiene nada que hacer. Y en la colonia, Cristina recoge sus cosas para dejar hueco a Mari Paz.

Joaquín llega a la conclusión de que necesita invertir todos sus ahorros para sacar adelante su nueva empresa de embalaje. Y Andrés decide contarle a Begoña que ha recordado cómo fue Gabriel quién saboteó la sala de calderas y provocó la explosión pero el abogado le interrumpe.

Capítulo 441 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 20 de noviembre

Marta se enfrenta con Cloe por los nuevos uniformes para la tienda. La creación del nuevo perfume pret-a-porter provoca un gran enfrentamiento entre Luis y Cristina. El perfumista considera que lo más importante es la calidad mientras ella cree que hay que adaptarse a las decisiones de los franceses.

Y tras ello, Cloe no duda en recordarle a Luis que tiene que hacer caso de las directrices de Brossard y felicita a Cristina por su buen hacer provocando que el Merino amenace con abandonar la fábrica siguiendo los pasos de su hermano. Por su parte, Digna se debate internamente si debería apoyar a Joaquín e involucrarse en su empresa de embalaje.

Luz y Begoña reciben una importante oferta económica de una farmacéutica para comprar la fórmula del ungüento pero ambas deciden rechazarlo porque supone tener que dejar el proyecto. Paralelamente, Andrés se cita con Begoña para hablar de todo lo que pasó antes del accidente y le cuenta que Gabriel fue quién provocó la explosión con la complicidad de María y deja a Begoña completamente descolocada.

María trata de seguir con su recuperación y cuando trata de usar el andador termina cayéndose. Y Damián que es incapaz de levantarla se derrumba completamente por la impotencia de no poderle ayudar. Y Gabriel pilla a María con un as bajo la manga: la carta de Enriqueta.

Tras su conversación con Andrés, Begoña decide indagar para saber si el ex militar tiene razón y termina dándose cuenta de que Andrés solo está actuando por celos. Por ello, no duda en poner una fecha inminente para su boda con Gabriel y acabar de una vez por todas con la relación con su cuñado.

Capítulo 442 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 21 de noviembre

Don Agustín no duda en hablar mal de Cloe y las decisiones de los franceses en la colonia a sus espaldas ganándose su enemistad. Tras ello, la francesa no duda en amenazarle con que Brossard puede prescindir de él en cualquier momento si sigue con esa actitud.

Manuela opta por pedir consejo a Digna sobre que hacer con Damián ante su fuerte preocupación por el estado del patriarca. Digna acepta ayudar a Damián, pero al verlo se queda sorprendida por su estado. Asimismo, Digna también decide ayudar a su hijo Joaquín y este termina contratándola para su empresa de embalaje.

Begoña y Gabriel deciden casarse en secreto sin que apenas nadie se entere. Pero don Agustín desaprueba las prisas de la pareja para pasar por el altar. Mientras, Andrés al descubrirlo trata de impedir la ceremonia con urgencia haciendo todo lo posible para tumbarlo.

Cloe y Marta se reúnen para perfilar los nuevos uniformes de las dependientas tras sus desencuentros. Al final ambas consiguen acercar posturas y encuentran un punto medio entre la sofisticación francesa y la identidad tradicional de Perfumerías De La Reina.

Claudia respalda a Maripaz cuando surgen las primeras dudas sobre su adaptación, sin saber que algo completamente inquietante podría estar ocurriendo en la vida personal de la encargada a sus espaldas.