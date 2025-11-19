Actualidad

Silvia Intxaurrondo no necesita más que su escaleta para desmantelar la denuncia de un periodista a su programa

por El Televisero

Silvia Intxaurrondo ha defendido la cobertura de 'La Hora de La 1' sobre Santos Cerdán, punto por punto, con la escaleta del programa para desarmar los ataques de un periodista.

Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1'.
Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1'. | TVE

Desde la entrevista en la que desmontó los datos que aportó Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones generales del 23-J, el PP tiene en el punto de mira a Silvia Intxaurrondo y cada vez que puede la ataca o señala en público. Y lo mismo hacen los periodistas ligados a la derecha o la ultraderecha.

Raro es el día que Silvia Intxaurrondo no tiene que leer críticas y salir a defenderse de algunos ataques. Y es lo que ha hecho este miércoles al querer contestar al mensaje de un periodista de La Voz de Galicia que ha tratado de dejar mal a 'La Hora de La 1'.

En concreto, el periodista Gonzalo Bareño, que deja bien claro en sus artículos y sus mensajes en "X" que está en contra del Gobierno, ha tratado de cuestionar a 'La Hora de La 1' por el tiempo que le han dedicado al caso de corrupción que está salpicando al PP en Almería y a la escasa presencia que según él ha tenido el informe de la UCO que ha vuelto a poner contra las cuerdas a los implicados del caso Cerdán y Ábalos.

"Después de lo conocido ayer sobre la trama de corrupción sistematica del 2% de Cerdán y la implicación de Antonio Hernando en la mafia de Leire Díez, Silvia Intxaurrondo dedicando su programa a la detención de cargos del PP en Almería. Todo en orden", exponía el periodista de La Voz de Galicia en su "X".

Tras verlo, Silvia Intxaurrondo no se ha quedado callada y ha dejado retratado a Gonzalo Bareño al especificar el tiempo que le han dedicado a cada asunto en 'La Hora de La 1'. "Abrimos el sumario con el caso Cerdán y el informe de la UCO. Abrimos el cuerpo informativo con el caso Cerdán y el informe de la UCO. Abrimos la tertulia con el caso Cerdán y el informe de la UCO", ha empezado diciendo la presentadora.

"Dedicamos 57 minutos (34,5% del programa) al informe de la UCO Cerdán frente a los 24 minutos de la detención de varios cargos del PP en Almería. 31 años como periodista y esto se te escapa @gbareno Con falsas narrativas como esta, no sé lo que pretendes", concluye Intxaurrondo en su mensaje en "X".

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

Jordi Évole y Carlos Mazón.

Jordi Évole ve incrédulo este rótulo de 'La Hora de La 1' tras la dimisión de Carlos Mazón y pone el grito en el cielo

Eva Callejo
Favoritos para las Campanadas de TVE.

TVE abre una consulta sobre los presentadores de sus Campanadas y estos son los favoritos

Roberto Jiménez

Últimas noticias