Silvia Intxaurrondo no necesita más que su escaleta para desmantelar la denuncia de un periodista a su programa

Desde la entrevista en la que desmontó los datos que aportó Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones generales del 23-J, el PP tiene en el punto de mira a Silvia Intxaurrondo y cada vez que puede la ataca o señala en público. Y lo mismo hacen los periodistas ligados a la derecha o la ultraderecha.

Raro es el día que Silvia Intxaurrondo no tiene que leer críticas y salir a defenderse de algunos ataques. Y es lo que ha hecho este miércoles al querer contestar al mensaje de un periodista de La Voz de Galicia que ha tratado de dejar mal a 'La Hora de La 1'.

En concreto, el periodista Gonzalo Bareño, que deja bien claro en sus artículos y sus mensajes en "X" que está en contra del Gobierno, ha tratado de cuestionar a 'La Hora de La 1' por el tiempo que le han dedicado al caso de corrupción que está salpicando al PP en Almería y a la escasa presencia que según él ha tenido el informe de la UCO que ha vuelto a poner contra las cuerdas a los implicados del caso Cerdán y Ábalos.

"Después de lo conocido ayer sobre la trama de corrupción sistematica del 2% de Cerdán y la implicación de Antonio Hernando en la mafia de Leire Díez, Silvia Intxaurrondo dedicando su programa a la detención de cargos del PP en Almería. Todo en orden", exponía el periodista de La Voz de Galicia en su "X".

Tras verlo, Silvia Intxaurrondo no se ha quedado callada y ha dejado retratado a Gonzalo Bareño al especificar el tiempo que le han dedicado a cada asunto en 'La Hora de La 1'. "Abrimos el sumario con el caso Cerdán y el informe de la UCO. Abrimos el cuerpo informativo con el caso Cerdán y el informe de la UCO. Abrimos la tertulia con el caso Cerdán y el informe de la UCO", ha empezado diciendo la presentadora.

"Dedicamos 57 minutos (34,5% del programa) al informe de la UCO Cerdán frente a los 24 minutos de la detención de varios cargos del PP en Almería. 31 años como periodista y esto se te escapa @gbareno Con falsas narrativas como esta, no sé lo que pretendes", concluye Intxaurrondo en su mensaje en "X".