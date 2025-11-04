Se anuncia el despido de cinco rostros del equipo de 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora tras su giro en TVE

Han pasado casi siete meses desde que TVE estrenó 'Malas Lenguas'. El formato de Jesús Cintora nació con la intención de desmentir las fake news que se publican a diario y analizar la actualidad también desde el humor. Por ello, desde el principio hubo un gran equipo de humoristas como colaboradores además de recuperar los "Teletrapos".

Sin embargo, con el paso del tiempo, la presencia del humor se ha ido reduciendo a la mínima en 'Malas Lenguas' hasta el punto de que muchos de los colaboradores que fueron anunciados en el estreno han ido desapareciendo. Y es que parece que la apuesta de RTVE junto a Big Bang Media pasa por centrar el programa de Jesús Cintora en el análisis de la actualidad política y social.

Así, tal y como avanza Vertele, la cadena y la productora han acordado el despido de cuatro de los seis guionistas de comedia más un quinto trabajador de ese área confirmando el giro de 'Malas Lenguas' dejando a un lado el humor e incrementando el tiempo de análisis político en La 2 y en La 1.

Hay que recordar que 'Malas lenguas' contó en sus inicios con colaboradores como Asaari Bibang, Ignatius Farray, Raquel Hervás, Esther Gimeno, Marina Lobo, Alicia Lobo, Miguel Charisteas y Héctor de Miguel 'Quequé'. A ellos se sumaron recientemente otros rostros como Ana Morgade o Agustín Jiménez.

Tras el gran éxito que está cosechando 'Malas Lenguas' tanto en el tramo que se emite en La 2 entre las 17:45 y las 19:30 horas con datos entre el 6 y el 8% y el que se ofrece en La 1 entre las 19:30 y las 20:30 horas, la productora ha tomado la determinación de centrarse únicamente en el análisis de la actualidad eliminando tanto a los Teletrapos como la participación de humoristas. La única superviviente según recoge el citado medio es Raquel Hervás, que si seguirá teniendo sus apariciones. Una excusa para que se siga considerando al espacio como "entretenimiento" pues si solo fuese informativo obligaría a la cadena a a tener que depender del personal interno de RTVE, como marca el Estatuto de la corporación pública.

De esta forma, del equipo de seis guionistas dedicados a la parte de humor de 'Malas Lenguas' solo Raquel Hervás continuará en su puesto mientras otra ha cambiado de sección. Los otros cuatro y otro de los trabajadores, el que se encargaba de fabricar y manejar los Teletrapos han sido despedidos. De hecho, el pasado viernes muchos compañeros no dudaron en despedirse de ellos a través de las redes sociales. Cabe decir que la empresa ha alegado despidos procedentes evitando así tener que hacer ningún tipo de indemnización.

Por último cabe decir que cuatro de los humoristas que participaban en 'Malas Lenguas' han sido recolocados en uno de los últimos proyectos que ha lanzado TVE como es 'Open Play', el formato diario que se emite en directo en RTVE Play y que cuenta con David Lillo, creador del programa de Jesús Cintora a través de El Terrat, como creador e impulsor. Es el caso de Ignatius Farray, Raquel Hervás, Marina Lobo y Héctor de Miguel 'Quequé'.