'Renacer', avance de los capítulos de este lunes 3 y martes 4 de noviembre tras la muerte de Timur

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Tras concluir su segunda temporada, Antena 3 estrenará la tercera temporada de 'Renacer' el próximo lunes. Y cabe decir que como esta tanda llegó a Turquía recientemente, la cadena de Atresmedia ha decidido reajustar sus horarios.

En el último capítulo de 'Renacer', Bahar estaba en medio de una operación y el hospital se quedaba sin luz. Tenía que realizar la intervención a oscuras y el tiempo jugaba en su contra.

Evren decía a Bahar que está muy roto por dentro. Aseguraba que no va a ser capaz de amar, pero tampoco podía olvidar lo que sucedió. Ella se disculpaba, pero no es suficiente.

Seren se enteraba de que su madre está enferma y se sentía muy culpable y desolada. Bahar visitaba a Yusuf, el chico que salvó la vida a Umay, e intentaba convencerle para que vuelva a estudiar medicina.

Timur tiene miedo a viajar en avión, pero debía ir a un congreso en Estados Unidos por trabajo. Gülçiçek y el doctor Reja por fin se casaban. Evren aparecía por sorpresa en la boda como testigo.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulos del lunes 3 y martes 4 de noviembre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 3 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Renacer', Bahar tiene que cuidar a toda su familia y ayudarles a salir adelante tras la muerte de Timur. Por otro lado, Çagla también ha perdido a Tolga y no es capaz ni de retomar su trabajo.

Naz está embarazada, y aunque ya ha decidido que quiere tener al bebé, debe decírselo a Evren.

Evren y Bahar vuelven a estar juntos y se ven a escondidas, ya que ella no sabe cómo contárselo a sus hijos. No cree que sea el momento de ser feliz cuando se han quedado sin un padre.

Naz también ha pasado por una etapa difícil, pero vuelve a abrir su restaurante e invita a todo el hospital a la inauguración.

Un nuevo médico jefe llega al hospital. Bahar ya le conocía de la facultad, ya que le tuvo de compañero y le hizo la vida imposible.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 4 de noviembre

Naz confiesa a Evren que está embarazada y él se queda en shock con la noticia.

Umay y Aziz no superan la muerte de su padre y él se está comportando como Timur. Además, pasa horas en el hospital para evadirse de sus problemas.

Bahar está muy agobiada con Harun, el nuevo médico jefe, quien no para de infravalorar su trabajo y está empeñado en echarla de la fundación Peran. De hecho, Bahar debe hacer una intervención, pero la presencia de Harun hace que se bloquee y abandone el quirófano.

Una nueva residente llega al hospital y está muy interesada en Aziz. Por otro lado, Seren vuelve a casa y todos la acogen con mucho cariño, menos su marido. Finalmente, Seren decide divorciarse antes de que se hagan más daño mutuamente.

Evren deja claro a Naz que va a cuidar del bebé, pero que no van a retomar su relación.Además, quiere hablar con Bahar de lo sucedido, pero nada sale como este esperaba.