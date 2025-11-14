Quién es realmente el tío de Luis Rubiales detenido, actor de series como 'La que se avecina' y 'Cuéntame'

Luis Rubiales ha regresado al centro de los focos con el lanzamiento de su primer libro 'Matar a Rubiales'. Precisamente, durante el acto de presentación de la publicación en Madrid el que fue presidente de la Federación sufrió un ataque que ha acaparado todos los titulares de esta semana. Y el autor de dicha agresión fue Luis Rubén, tío del ex futbolista que al parecer cuenta con un largo recorrido delante de las cámaras.

"Es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Y bueno, creo que lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. Una pena", explicó el antiguo presidente de la Federación Española de Fútbol tras el incidente, en el que su familiar le lanzó unos huevos durante la presentación de su nuevo libro.

El tío de Luis Rubiales en series: desde 'El ministerio del tiempo' a 'Amar es para siempre'

El ex futbolista asegura que su tío "no está bien" y es "una persona desequilibrada", e incluso llegó a temer durante el incidente. "Me he asustado porque creía que iba armado. Si alguien viene tirando cosas y en ese momento hay una familia por en medio, pues he intentado… Pero bueno, lo que puedan decir ya es que… la verdad es la verdad", insistió Luis Rubiales poco después del ataque.

"Si a uno le tratan de agredir… El huevo está aquí en el suelo. Ha tirado varios huevos, pero yo creía que iba armado. Los que estamos aquí no vemos, ahí había mucha oscuridad, y he temido por una familia con dos niños pequeños, una mujer embarazada. Y por eso he salido directo a por él", aseguró también el ex futbolista. "Más que pedir perdón, tendrá que rendir cuentas en la Justicia", ha terminado sentenciando sobre su tío, que al parecer tiene todo un pasado televisivo.

Luis Rubén Rubiales, que tiene una edad similar a la del ex presidente de la Federación, habría perpetrado esta agresión a modo de "arrebato familiar" según han asegurado desde La Cope. Al parecer, la madre del ex futbolista estaría "muy afectada" por la ruptura familiar que se produjo tras el polémico beso de Rubiales a Jenni Hermoso, dividiendo a la familia en dos. Y su tío, que es actor de profesión, habría tratado de darle un escarmiento saboteando su presentación.

El tío de Luis Rubiales ha participado en numerosas ficciones de nuestro país, tal y como los usuarios de X han recopilado en la plataforma tirando de hemeroteca tras conocer las imágenes del agresor del ex presidente de la Federacción y su parentesco. El intérprete ha aparecido en series como 'El ministerio del tiempo', 'La que se avecina', 'Gigantes', 'Amar es para siempre', 'El secreto de Puente Viejo' y 'Cuéntame'.

Si hombre que el tio de Luis Rubiales es actor y ha currado en La Que Se Avecina



Este país no te da un respiro, somos únicos https://t.co/uaftzFZnfG pic.twitter.com/LixQkZUu2u — Padronso (@TitoPadronso) November 13, 2025

Ya en su día, cuando toda la polémica estalló contra el ex futbolista por su beso no consentido, su tío fue el primero en condenar sus actos a través de sus redes sociales. "Este pelao alardeaba que era amigo de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias… y toda la patulea. Le van a aplicar las leyes que tanto defendía y que mejor que predicar con el ejemplo",escribió Luis Rubén Rubiales en su perfil de Facebook.