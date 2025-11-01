Preguntan a Gonzalo Miró si presentará las Campanadas en TVE y se señala quiénes son los favoritos

TVE ha abierto una encuesta abierta para preguntarle a la audiencia a qué rostros le gustaría ver en las Campanadas de Fin de Año. Y este jueves, Juanma Castaño se hizo eco de las propuestas en 'El partidazo de COPE' aprovechando que tenía junto a él a un rostro de la cadena pública como Gonzalo Miró.
"¿Sabes quién las va a dar?", le preguntó Juanma Castaño a su compañero tratando de indagar sobre este asunto. "No tengo ni idea. No he prestado la más mínima atención", le contestaba el presentador de 'Directo al grano' y tertuliano del formato deportivo de COPE.
Pero Juanma Castaño quiso insistir y no dudó en preguntarle al tertuliano si a él le gustaría ser uno de los elegidos ahora que triunfa cada tarde en 'Directo al grano' junto a Marta Flich. "Sí, con el Cholo (Simeone)", le contestaba con sorna Gonzalo Miró. "Lo podemos arreglar", le seguía la broma el periodista deportivo antes de decir que le gustaba mucho la pareja que hacía con Marta.
"Si tuviera que darlas me gustaría hacerlo con Ramón García. Ya puestos, que sea con alguien que sepa del tema", comentaba después Gonzalo Miró antes de que Juanma Castaño dejara entrever que su compañero era uno de los candidatos de TVE junto a su compañera de 'Directo al grano' y que según él podía saber entre los favoritos se encuentran Marc Giró y Henar Álvarez.
"No es una coña. A ti a lo mejor no te llegó, pero esto se ha cotejado", le informaba Juanma Castaño a su compañero. "A mí me gustaría hacer algo más rompedor. No sé, hacerlas con Pepa Bueno. Sería revolucionario", apuntaba entonces el hijo de Pilar Miró.
Nada más escucharle, Juanma Castaño bromeaba con que "es la primera vez que bostezaríamos en unas campanadas". Y en plena tertulia, uno de los colaboradores de 'El partidazo' no dudaba en poner sobre la mesa el tema del dinero. "Esto se paga bien, ¿eh?", soltaba.
Un comentario que llevaba a que Juanma Castaño volviera a preguntarle a su compañero por su sueldo como presentador de 'Directo al grano'. "¿Cuánto nos estás costando a los españoles?", le cuestionó. "Un poquito más de lo que me pagáis aquí", contestaba Miró tratando de dejar el tema. "Ya llegará, ya nos reiremos", añadía. Y es que por ahora TVE no ha dado a conocer cuánto gana el presentador de 'Directo al grano'.
