Los nuevos colaboradores que Marta Flich y Gonzalo Miró fichan para su equipo de 'Directo al grano' en TVE

'Directo al grano', el programa que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró refuerza su equipo de colaboradores con dos incorporaciones: la de los humoristas gráficos Gallego & Rey.

Con su llegada, el formato producido por La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media suma una firma de prestigio y amplia trayectoria en el humor gráfico nacional con una viñeta exclusiva semanal que, además, será publicada cada viernes en RTVE Noticias y las redes sociales de RTVE.

Gallego & Rey, una de las duplas más reconocidas y respetadas del panorama periodístico español, aportarán cada semana su particular visión de la actualidad a través de una viñeta exclusiva diseñada para el programa. Su estilo inconfundible, su mirada satírica y su capacidad para sintetizar la realidad política y social en clave de humor convertirán su colaboración en una cita imprescindible dentro de 'Directo al grano'.

🎯Gallego & Rey inauguran sección en ‘Directo al grano’.



En su estreno han optado por unas viñetas gráficas por el primer aniversario de la DANA.



Las vemos en #DirectoAlGrano31O ⬇ pic.twitter.com/Q7jogvKb1R — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) October 31, 2025

La incorporación de Gallego & Rey refuerza el carácter crítico, plural y desenfadado del programa, que cada tarde, en directo, analiza con claridad la agenda diaria de temas sociales, políticos y de consumo que más preocupan a la ciudadanía. Con esta nueva colaboración, 'Directo al grano' amplía su propuesta editorial y consolida su compromiso con una información rigurosa, abierta al debate y al humor inteligente.

El programa, producido por La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO y emitido de lunes a viernes en La 1 y RTVE Play (15:55 h), se ha consolidado desde su estreno como el magacine vespertino en directo más visto. Con una media del 11% de cuota de pantalla, lidera su franja a partir de las 17:00 horas y destaca especialmente entre el público joven, donde alcanza un 11%.

'Directo al grano' incorpora a una de las firmas más prestigiosas del humor gráfico en España

José María Gallego (Madrid, 1955) y Julián Rey (Soria, 1955) forman el tándem humorístico Gallego & Rey, una de las firmas más prestigiosas y longevas del humor gráfico en España. Su colaboración comenzó en 1981 en el diario El País, y desde entonces han desarrollado una prolífica carrera en medios como Diario 16, El Mundo, La Razón, Tiempo, Cambio 16 o XL Semanal, entre otros.

Reconocidos por su mirada irónica e inteligente sobre la actualidad política y social, Gallego & Rey han sabido mantener una voz propia y coherente a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, convirtiendo sus viñetas en un referente del análisis satírico en la prensa española.

Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos el Premio Mingote y el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid, y ha formado parte de exposiciones y publicaciones que celebran la historia del humor gráfico nacional.

Además de su labor en medios, han publicado varios libros recopilatorios y colaborado en televisión y proyectos editoriales, consolidando un estilo que combina fineza narrativa, precisión en el trazo y una aguda capacidad para retratar el poder y la sociedad contemporánea.