Netflix da el campanazo con esta serie española, que se convierte en lo más visto con una crítica unánime

La segunda temporada de la serie médica 'Respira' es número uno en Netflix. Se colocó en esta posición tan solo 24 horas después de su estreno en el gigante del streaming y, en este momento, la conserva sin intención de dejarse 'sorpassar'.

El top 5 de las series más populares en nuestro país lo integran 'Respira 2' encabezando el ranking, 'La agente encubierta' en segundo puesto, 'The Witcher 3', en el tercero, 'Animal' con Luis Zahera en el cuarto y 'El imperio de Ámsterdam' en el quinto lugar.

Así, el drama hospitalario, creado por Carlos Montero, ha vuelto a Netflix por todo lo alto con la sonada incorporación de Pablo Alborán, que ha debutado en el mundo de la interpretación dando vida al doctor Jon Balanzategui. La expectación por este lanzamiento era alta y las expectativas se han cumplido, con críticas muy positivas.

Compuesta por ocho nuevos episodios, Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Alfonso Bassave y Borja Luna se mantienen al frente del reparto de 'Respira' en su temporada 2. Al elenco artístico, en el que también figuran Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, ​​Marwa Bakhat y Claudia Traisac, se suman esta nueva tanda Gustavo Salmerón y Rachel Lascar aparte del cantante Pablo Alborán.

'Respira 2' en Netflix: Sinopsis y tráiler oficial

En la segunda temporada de 'Respira', el Joaquín Sorolla se transforma ahora un hospital de gestión privada, desafiando las convicciones y principios de sus médicos. Más allá de salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra su cáncer y creando un lazo cada vez más estrecho con Néstor (Borja Luna).

Jésica (Blanca Suárez) busca recuperar la confianza que le caracteriza, pero no puede decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) seguirá lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) encontrará en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una decisión cuestionable. A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner patas arriba el hospital.