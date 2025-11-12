Muchos ven en esta publicación del creador de 'La que se avecina' una "hostia" a Fernando Tejero

Este martes se preestrenó en el cine el capítulo 200 de 'La que se avecina', que los fans podrán disfrutar en los Cines Yelmo entre el 14 y el 16 de noviembre. Y aprovechando este evento, Alberto Caballero ha compartido un post en Instagram sobre lo que supone para él volver a trabajar con Luis Merlo y Adriá Collado.

Y es que tras el regreso de Adriá Collado a 'La que se avecina', ambos actores vuelven a compartir planos tras dar vida a una de las parejas más icónicas de la televisión y una de las primeras en representar al colectivo LGTBIQ+ en nuestra pequeña pantalla.

Por si fuera poco, parece que en ese capítulo 200 de 'La que se avecina' habrá un guiño a los fans de Fernando y Mauri. Y eso ha llevado a Alberto Caballero a compartir un post celebrando poder volver a revivir lo que se vivió hace más de 20 años. "Como el tiempo coloca todo en su sitio, el paso de los años ha hecho que me sienta aún más orgulloso de lo que estos dos pedazo de actores, en estrecha colaboración con Laura, crearon con Fernando y Mauri, y todo lo bueno que provocó en mucha gente", empieza señalando el creador de 'Machos Alfa' y 'Muertos S.L.'.

"La vida nos ha hecho reencontrarnos y celebrarlo como se merece, con un homenaje que ha quedado precioso. Todo se acaba recolocando. Se va la gente que no debe estar y vuelven los que merecen la pena", añade Alberto Caballero.

Y ese último comentario está desatando muchas reacciones al ver como el creador de 'La que se avecina' señala que "se va la gente que no debe estar y vuelven los que merecen la pena". Un dardo que muchos entienden que puede ir dirigido a Fernando Tejero, el último actor en abandonar la serie. No obstante, también podría estar hablando de Cristina Medina, la actriz que recientemente ha confesado que nunca ha visto la serie.

"Para mí le da un palo a Fernando Tejero, que es el último que se ha ido", ha sido una de las reacciones más sonadas a esta publicación de uno de sus seguidores en Instagram. "Me parece feo que hables de 'gente que no debe estar'. Personas que le han dado gloria a la serie y echamos mucho de menos su ausencia. Lo siento mucho Alberto, me parecen bonitas esas palabras pero menospreciar a actores no", le reprocha otro usuario a Alberto Caballero entre los comentarios.